Zlatan Ibrahimovic: Κρεμάει τα παπούτσια του ο εκρηκτικός ποδοσφαιριστής

Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής Zlatan Ibrahimovic ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα σε ηλικία 41 ετών, αφήνοντας τη Serie A της Ιταλίας ως ο γηραιότερος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Ο κορυφαίος επιθετικός Zlatan Ibrahimovic ανακοίνωσε την απόφασή του, μετά τη νίκη της ομάδας, Μίλαν με 3-1, επί της Ελλάς Βερόνα στο φινάλε της σεζόν την Κυριακή.

«Ήρθε η ώρα να πω αντίο στο ποδόσφαιρο, αλλά όχι σε εσάς» είπε συγκινημένος ο Ibrahimovic στους οπαδούς των Rossoneri στο στάδιο Σαν Σίρο.

«Την πρώτη φορά που έφτασα με κάνατε ευτυχισμένο, τη δεύτερη φορά μου δώσατε αγάπη» είπε και συμπλήρωσε: «Με υποδεχτήκατε με ανοιχτές αγκάλες, με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου και θα είμαι Milanista σε όλη μου τη ζωή».

