Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επέκρινε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο σταρ του ΝΒΑ δεν θα πρέπει να ανακατεύεται με την πολιτική.

Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής έχει υπάρξει μια από τις πιο «δυνατές» φωνές του ΝΒΑ κατά της φυλετικής αδικίας και της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ. Επίσης έχει επικρίνει πολλές φορές τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα ήταν ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, από τους χώρους του θεάματος και του αθλητισμού.

«Μου αρέσει πολύ, είναι φαινόμενο. Αλλά δεν μου αρέσει όταν άνθρωποι με ένα στάτους μιλούν για την πολιτική. Κάνε αυτό στο οποίο είσαι καλός», δήλωσε ο Ιμπραΐμοβιτς αναφερόμενος στον Τζέιμς.

«Παίζω ποδόσφαιρο επειδή είμαι ο καλύτερος σε αυτό, δεν είμαι πολιτικός. Αν ήμουν πολιτικός, θα ασχολούμουν με την πολιτική», συμπλήρωσε ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν.

«Αυτό είναι το πρώτο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι όταν γίνονται διάσημοι. Για εμένα είναι καλύτερα να αποφεύγεις συγκεκριμένα θέματα και να κάνεις αυτό στο οποίο είσαι καλός. Αλλιώς ρισκάρεις να κάνεις κάτι λάθος», συνέχισε ο Ιμπραΐμοβιτς.

Από τους πρώτους που απάντησαν στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν ο θρύλος του στίβου, ο Μάικλ Τζόνσον.

«ΟΚ Ίμπρα, με βάση την άποψή σου ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι σπουδαίος στο μπάσκετ και δεν θα έπρεπε να εκφράζει τη γνώμη του για την πολιτική. Είσαι πραγματικά καλός στο ποδόσφαιρο, οπότε δεν θα έπρεπε να εκφράζεις την άποψή σου επειδή ο ΛεΜπρόν χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για καλό. Ή την άποψή σου για οτιδήποτε εκτός ποδοσφαίρου!», έγραψε ο τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης και 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Okay @Ibra_official based on your position @KingJames is great at basketball and shouldn’t voice his opinion about politics. You’re really good at football so you shouldn’t voice your opinion about Lebron using his platform for good. Or your opinion on anything outside football! https://t.co/xNbDo5vc9g