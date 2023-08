Τζιμπρίλ Σισέ: Καταγγέλλει ρατσιστική επίθεση σε αγώνα του γιου του - «Ντροπή»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος είχε φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση σε αγώνα εφηβικής ομάδας, στον οποίο συμμετείχε και ο γιος του.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ, με ανάρτησή του στα social media κατήγγειλε τη ρατσιστική επίθεση από παίκτη της Γιουβέντους κατά ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, και ζήτησε από την ιταλική ομάδα να επέμβει άμεσα.

«Γιουβέντους, τι θα κάνετε τώρα; Είναι ντροπή, ένα 15χρονο αγόρι. Γιουβέντους, πρέπει να δράσετε δυναμικά και άμεσα. Ντροπή σας» επεσήμανε ο Τζιμπρίλ Σισέ, εμφανώς εκνευρισμένος.

@juventusfc you better do something and NOW

It’s not acceptable @LFC 💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/fOeMYDVL43