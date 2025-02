Super Bowl: Το σόου του Λαμάρ, ο Τραμπ και η Τέιλορ Σουίφτ - Τι γνωρίζουμε και τι περιμένουμε

Αν και είναι το πιο δημοφιλές αθλητικό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεντρώνει παγκόσμιο ενδιαφέρον, το Super Bowl είναι πολλά περισσότερα από τον «τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου».

Φέτος, ο αγώνας θα διεξαχθεί αυτή την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου, στη Νέα Ορλεάνη μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles, μόνο που εκτός από «μπάλα» θα περιλαμβάνει και ένα μοναδικό θέαμα.

Το Fox έχει τα δικαιώματα μετάδοσης του φετινού τελικού και θα το μεταδώσει μέσω του ιστότοπου και της εφαρμογής του. Αλλά οι θαυμαστές που αναζητούν μια εναλλακτική εμπειρία μπορούν να δοκιμάσουν την εφαρμογή Tubi που ανήκει στην Fox, η οποία σχεδιάζει να μεταδώσει το παιχνίδι δωρεάν και θα κάνει ένα pregame show με πρωταγωνίστρια την Olivia Culpo, μοντέλο, influencer και σύζυγο του πρωταγωνιστή των San Francisco 49ers Christian McCaffrey, με κόκκινο χαλί και εστίαση στις διασημότητες, τη μόδα και τον πολιτισμό.

Το κόκκινο χαλί του Super Bowl θα ξεκινήσει στις 3:30 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής) ενώ το παιχνίδι θα ξεκινήσει γύρω στις 6:30 μ.μ.

Ο Κέντρικ Λαμάρ, πρωταγωνιστής του «ημιχρόνου»

Το σόου του ημιχρόνου του Super Bowl αναμένεται με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Μετά τις πέντε νίκες του στα φετινά βραβεία Grammy, ο Kendrick Lamar είναι ο πρωταγωνιστής στο Super Bowl, ενώ θα είναι μαζί του η SZA. Το ότι κεντρικό στοιχείο της ερμηνείας του Lamar θα είναι πολύ πιθανό το τραγούδι του "Not Like Us", το οποίο είναι μια ευθεία επίθεση στον ράπερ Drake, σε ένα συνεχιζόμενο beef μεταξύ τους.

Πριν από το παιχνίδι, ο Jon Batiste, βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και τραγουδοποιός, θα τραγουδήσει τον αμερικανικό εθνικό ύμνο.

Ο Trombone Shorty, ένας μουσικός της Νέας Ορλεάνης και η Lauren Daigle, μια σούπερ σταρ της χριστιανικής μουσικής, θα ερμηνεύσουν το «America the Beautiful», ενώ η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ledisi θα ερμηνεύσει το «Lift Every Voice and Sing».

Θα είναι εκεί ο πρόεδρος Τραμπ;

Φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει live το Super Bowl. Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι κάνει σχέδια για τον Πρόεδρο Τραμπ ώστε να παραστεί αυτοπροσώπως στον αγώνα. «Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ βρίσκεται στο πεδίο εδώ και μέρες, εργάζεται σε στενή συνεργασία με ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς εταίρους επιβολής του νόμου, καθώς και με το NFL, για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφαλείας», δήλωσε ο Άντονι Γκουλιέλμι, εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας, σε δήλωση που εστάλη στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Τραμπ θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που θα παρευρεθεί σε ένα Super Bowl, με την επίσκεψη στο Superdome στη Νέα Ορλεάνη να έρχεται λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά τη θανατηφόρα επίθεση ανήμερα την Πρωτοχρονιά στην πόλη. Εκτός από την αναμενόμενη εμφάνισή του, ο Τραμπ θα είναι μέρος του pregame του Fox, καθώς το δίκτυο θα έχει μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του που αναμένεται να προβληθεί στις 3 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής).

Ποιες διαφημίσεις θα προβληθούν;

Οι περισσότερες από τις διαφημίσεις που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων του Super Bowl έχουν ήδη παρουσιαστεί προηγουμένως.

Μεταξύ αυτών που πρέπει να παρακολουθήσετε φέτος είναι η διαφήμισης της μαγιονέζας Hellmann's που αναδημιουργεί την κλασική κινηματογραφική σκηνή από το "When Harry Met Sally", με πρωταγωνιστές τους Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν, με τη βοήθεια της ηθοποιού Σίντεϊ Σουίνι.

Σε ένα άλλο κινηματογραφικό αφιέρωμα, ο Vin Diesel, η Michelle Rodriguez και ο Ludacris, διαφημίζουν τα παγωτά Häagen-Dazs με τίτλο «Όχι τόσο γρήγορος, όχι τόσο εξαγριωμένος» (Not so fast, not so furius).

Μετά την περσινή του επιτυχία, το Dunkin' επιστρέφει με τους DunKings, για τους οποίους η εταιρεία έδωσε teaser κατά τη διάρκεια των Grammys, με εμφανίσεις από τους Ben Affleck, Casey Affleck και Jeremy Strong.

Θα είναι εκεί η Taylor Swift; Υπάρχει περίπτωση να αρραβωνιαστεί την Κυριακή;

Υπάρχει κάθε προσδοκία ότι η Taylor Swift θα είναι εκεί στη Νέα Ορλεάνη για να υποστηρίξει τον σύντροφό της, Travis Kelce, που παίζει στους Chiefs, δεδομένου ότι διέσχισε τον Ειρηνικό στη μέση της περιοδείας της Eras για να δει το περσινό παιχνίδι. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς έναρξης του N.F.L. με παίκτες, ο Travis Kelce έστειλε μήνυμα στον πατέρα της Taylor Swift που ήταν θαυμαστής των Eagles και είπε ότι περίμενε ότι η οικογένειά της να υποστηρίζει το Κάνσας για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Όσον αφορά το ερώτημα εάν μια τρίτη συνεχόμενη νίκη των Chiefs σε Super Bowl θα μπορούσε να τελειώσει με έναν αρραβώνα μεταξύ τους, τα πρακτορεία στοιχημάτων το θεωρούν επί του παρόντος ως μια πολύ μικρή πιθανότητα. Όταν ρωτήθηκε αν σχεδίαζε να χαρίσει ένα δαχτυλίδι σε κάποιον μετά το παιχνίδι, ο Kelce «δεν τσίμπησε το δόλωμα». «Κανένας ιδιαίτερος; Δαχτυλίδι Super Bowl;» είπε στο τσούρμο των συγκεντρωμένων δημοσιογράφων. «Επόμενη ερώτηση».

Ποιοι άλλοι celebrities θα βρίσκονται εκεί;

Άλλη διασημότητα στους αγώνες των Chiefs είναι η Brittany Mahomes, η σύζυγος του στρατηγού Patrick Mahomes. Ενώ η Mahomes γέννησε το τρίτο παιδί του ζευγαριού, τον Golden, στις 12 Ιανουαρίου, ο σύζυγός της είπε τη Δευτέρα ότι περίμενε ότι ολόκληρη η οικογένειά του θα ήταν στη Νέα Ορλεάνη για τον αγώνα.

Υπάρχουν πάντα διασημότητες στο Super Bowl, αλλά υπάρχουν μερικοί που είναι ιδιαίτερα πιθανό να εμφανιστούν σε αυτόν τον αγώνα.

Οι ηθοποιοί Paul Rudd και Jason Sudeikis είναι αφοσιωμένοι θαυμαστές των Chiefs και παρακολουθούν τακτικά τα παιχνίδια τους. Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι τεράστιος υποστηρικτής των Eagles, όπως και ο ρόλος του στο "Silver Linings Playbook" και βρίσκεται συχνά στο γήπεδο.

