«Σας ευχαριστώ για όλα» - Ο Τζόκοβιτς αφιέρωσε τον 101ο τίτλο του στην Ελλάδα

Με την κατάκτηση του 101ου τίτλου της καριέρας του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχαρίστησε, και στα ελληνικά, την Ελλάδα για τη διοργάνωση του Hellas Championship, που πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center Athens.

Μετά τη νίκη του επί του Λορέντζο Μουζέτι, σε έναν αγώνα με ανατροπή, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε στο X: «Αφιερώνω τη νίκη στον καταπληκτικό κόσμο της Ελλάδας. Με υποστηρίζετε, υποστηρίζετε το τένις και με κάνετε να νιώθω σα το σπίτι του. Μια νίκη που τη νιώθω πολύ ξεχωριστή καθώς η οικογένειά μου ήταν εδώ. Ευγνωμοσύνη επίσης σε όλους όσοι έκαναν αυτό το όμορφο νέο τουρνουά, τόσο ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ για όλα».

«Όσο για τον Λορένζο Μουζέτι, ήταν μια επική μάχη. Συγχαρητήρια για μια φανταστική εμφάνιση και τουρνουά. Συνέχισε έτσι, το μέλλον σου είναι φωτεινό.» κατέληξε ο Σέρβος τενίστας στην ίδια ανάρτηση.

I dedicate this win to the wonderful people of Greece. You support me, you support tennis, you’ve made me feel at home 🙏🏼. Huge gratitude also to everyone who made this beautiful new tournament so special. Σας ευχαριστώ, για όλα



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με την επικράτηση με 2-1 σετ του Μουζέτι 2-1, και πιο συγκεκριμένα 4-6, 6-3, 7-5, έγινε ο τρίτος τενίστας, στην ιστορία του αθλήματος, που ξεπερνάει τους 100 τίτλους.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είχε στο πλευρό του 10.000 θεατές έχασε το 1ο σετ αλλά επέστρεψε και πήρε τη νίκη και τον τίτλο στο πρώτο τουρνουά που διεξήχθη μετά από 31 χρόνια στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται πως τον αγώνα παρακολούθησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.