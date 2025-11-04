«Καλησπέρα Ελλάδα, σε αγαπώ» - Ο Τζόκοβιτς μίλησε ελληνικά και αποθεώθηκε μετά τη νίκη του στο Hellenic Championship

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ολοκλήρωσε με νίκη την πρεμιέρα του στο Hellenic Championship και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα του στο Telekom Center Athens.

Ο κορυφαίος τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ του Χιλιανού Αλεχάντρο Ταμπίλο και προετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα του, την Πέμπτη στον προημιτελικό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τζόκοβιτς μίλησε στα ελληνικά και αποθεώθηκε από τους χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν στο γήπεδο.

«Καλησπέρα Ελλάδα, σε αγαπώ, τι κάνεις; Καλά, καλά» είπε στην ελληνική ο 38χρονος τενίστας ο οποίος από τον Σεπτέμβριο μένει μόνιμα στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του.

«Πραγματικά νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Πριν δύο μήνες μετακόμισα εδώ με την οικογένειά μου και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος μ' αυτό. Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα, όλοι οι Σέρβοι αγαπούν την Ελλάδα. Ιστορικά και πολιτισμικά έχουμε πολλά πράγματα που μας συνδέουν. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία και μια υπέροχη φιλοξενία από τον ελληνικό λαό, κάτι για το οποίο φημίζεται διεθνώς η Ελλάδα. Ένιωσα τους ανθρώπους να με πλησιάζουν με τον πιο φιλικό και ανθρώπινο τρόπο, αυτό πραγματικά άγγιξε την καρδιά μου. Η Αθήνα έχει θέση στην καρδιά μου, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, εκφράζοντας την αγάπη του για την Ελλάδα.