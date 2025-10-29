Αποδοκιμάστηκε ο Τζόκοβιτς στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, λάτρης του μπάσκετ, βρέθηκε στο Telekom Center Athens για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο κορυφαίος τενίστας θα εγκαινιάσει στο ίδιο γήπεδο το διεθνές τουρνουά τένις που διοργανώνει ο ίδιος την ερχόμενη Κυριακή, όμως το βράδυ της Τρίτης επέλεξε να παρακολουθήσει από κοντά τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πάντως, μερίδα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τον αποδοκίμασε, καθώς είναι γνωστή η αγάπη του για τον Ερυθρό Αστέρα, σύλλογο που διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ολυμπιακό.

Συνοδευόμενος από τον γιο του, ο Τζόκοβιτς παρακολούθησε την αναμέτρηση από μία από τις σουίτες του γηπέδου. Όταν η κάμερα του γηπέδου τον εντόπισε και τον πρόβαλε στο cube, ακούστηκαν εκ νέου αποδοκιμασίες, πιθανότατα με αφορμή το πρόσφατο βίντεο που τον έδειχνε να πανηγυρίζει για τον Ερυθρό Αστέρα την περασμένη εβδομάδα.

From Belgrade to Athens, the 🐐 of tennis is just like all of us FR #EveryGameMatters pic.twitter.com/ShUQJr6oNP — EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025

