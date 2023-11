Ρεκόρ Γκίνες για τη σέρφερ Ενέβερ- «Δάμασε» κύμα μεγαλύτερο από 13 μέτρα

Η Αυστραλιανή σέρφερ Λάουρα Ένεβερ κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο κύμα στο οποίο έχει δαμάσει ποτέ γυναίκα.

Η 31χρονη σέρφερ δάμασε το κύμα των 13,3 μέτρων (43,6 πόδια) τον Ιανουάριο στο Οάχου της Χαβάης.

Το κατόρθωμά της επικυρώθηκε από το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες την Πέμπτη σε μια εκδήλωση στο Σίδνεϊ.

«Ήξερα ότι ήταν μεγάλο και όταν απογειώθηκα κοίταξα κάτω και ήξερα ότι ήταν σίγουρα το μεγαλύτερο κύμα που έχω “δαμάσει” ποτέ», δήλωσε. «Ήξερα ότι ήταν το κύμα της ζωής μου», συνέχισε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του World Surf League, Τζέσι Μίλεϊ Ντάιερ, πρόκειται για ένα απίστευτο επίτευγμα. «Η Λάουρα είναι ατρόμητη, αφοσιωμένη και αποτελεί πραγματική έμπνευση και είμαι πολύ περήφανη που γιορτάζω μαζί της». Δήλωσε.

Η Λόρα Ένεβερ από την ηλικία των 11 ετών ξεκίνησε την καριέρα της στο σερφ. Κέρδισε αρκετούς διαγωνισμούς νεανίδων και στη συνέχεια συμμετείχε στο World Surf League (WSL) Championship Tour για επτά χρόνια.

Το μεγαλύτερο κύμα που έχει σερφάρει ποτέ κάποιος κατέχει ο Γερμανός σέρφερ Σεμπάστιαν Στόντνερ, ο οποίος μπήκε σε ένα τέρας 26 μέτρων το 2020.

