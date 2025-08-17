Παναθηναϊκός: Ολοκληρώθηκε επίσημα το «μπαμ» με Καλάμπρια

Με κάθε επισημότητα, ο Ντάβιντε Καλάμπρια έγινε παίκτης του Παναθηναϊκού για τα τρία επόμενα χρόνια και έρχεται να ενισχύσει με την εμπειρία και την ποιότητά του το δεξί άκρο της άμυνας των «πρασίνων».

Ολοκληρώθηκε για τον Παναθηναϊκό η σημαντική μεταγραφή του Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό για τη θέση του δεξιού άκρου της άμυνας μετά την αποχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Ο 28χρονος μπακ, με το πλούσιο βιογραφικό και την πολυετή θητεία στη Μίλαν, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ο Παναθηναϊκός αποθέωσε τον Ντραγκόφσκι με ένα video και στίχους του ΛΕΞ