Τυφλός σέρφερ δαμάζει τα μεγαλύτερα κύματα του κόσμου

Ο Matt Formston, που έχασε την όρασή του όταν ήταν μικρός, περνά τη ζωή του δαμάζοντας κύματα και σερφάροντας στον ωκεανό.

Ο 44χρονος Αυστραλός συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρα-Σέρφινγκ στην παραλία Pismo στην Καλιφόρνια την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος δάμασε κατά καιρούς πολλά και μεγάλα κύματα. Η ομάδα του εκτιμά μάλιστα πως σε κάποια περίπτωση έφτασαν σε ύψος έως και 12 μέτρα στα ανοικτά του Ναζάρε της Πορτογαλίας. «Λατρεύω τα μεγάλα κύματα» δηλώνει ο ίδιος.

Ο Φόρμστον συγκαταλέγεται πλέον στους καλύτερους σέρφερ με αναπηρία στον κόσμο και αγωνίστηκε στο Pismo Beach την περασμένη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Surfing.

Με τη βοήθεια ενός οδηγού που του λέει πότε τα κύματα είναι έτοιμα να χτυπήσουν, ο Formston γλιστρά με δεξιοτεχνία.

Το μπροστινό του πόδι λειτουργεί σαν μπαστούνι, λέει, δίνοντάς του απτική ανατροφοδότηση που του επιτρέπει να προσαρμόζει το σώμα του σε ρευστές, προσεκτικές κινήσεις.

«Απλώς αισθάνομαι το κύμα και κάνω αυτό που το κύμα θέλει να κάνω», λέει. Η στολή του με την ένδειξη «Blind Surfer» είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένας εξωτερικός παρατηρητής μπορεί να πληροφορηθεί πως ο σέρφερ δεν βλέπει.

