Ελλάδα - Λετονία 104-86: Καταιγιστική η εθνική με Γιάννη και όρεξη

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η εθνική μπάσκετ στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις» στον αγώνα Ελλάδα-Λετονία.

Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε 104-86 τη Λετονία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρουσιάζεται σε εξαιρετική κατάσταση με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε λιγότερα από 20 λεπτά συμμετοχής.

Με μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, η εθνική κατέθεσε τις αρετές της στο glass floor του ΟΑΚΑ και άφησε πολλές υποσχέσεις, στην πρώτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε με 104-86 της Λετονίας στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις» και την Παρασκευή (22/08, 20:00) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Η εθνική ομάδα έδειξε από την αρχή διάθεση και στις δύο πλευρές του παρκέ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει εντυπωσιακό κόψιμο στην πρώτη επίθεση των Λετονών.

Η Ελλάδα έτρεξε ένα 10-0, προηγήθηκε με 12-4 με τρίποντο του Παπανικολάου και ανάγκασε τον Λούκα Μπάνκι να καλέσει τάιμ-άουτ. Το σερί συνεχίστηκε (16-4 με μακρινό σουτ του Μήτογλου) και οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή.

Πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ο Σαμοντούροφ ευστόχησε για τρεις ύστερα από εξαιρετική δημιουργία του Σλούκα για το double-score (28-14).

Η Ελλάδα δεν μπήκε με την ίδια ένταση στη δεύτερη περίοδο, επιτρέποντας στη Λετονία να μειώσει στους οκτώ (30-22 με καλάθι του Γκραζούλις). Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση, με τον «καυτό» Γιαννούλη Λαρεντζάκη να ευστοχεί σε τρία διαδοχικά τρίποντα (39-25) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει τη σκυτάλη και με δέκα συνεχόμενους πόντους να «εκτοξεύει» την απόσταση στους 20 (49-29 στα μισά του δεκαλέπτου).

Το ημίχρονο έκλεισε με τον Πορζίνγκις να βάζει πόντους για το 58-43, τον Ζούγρη να κάνει το 61-43 με γκολ-φάουλ και τον Ντάιρις Μπέρτανς να έχει τον τελευταίο λόγο με δύο βολές (61-45).

Οι παίκτες του Μπάνκι επιχείρησαν να ανακάμψουν στην τρίτη περίοδο, βρίσκοντας εύστοχα σουτ και πλησιάζοντας στους 10 (64-54, 67-57, 69-59). Γιάννης Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης έτρεξαν ένα 5-0 (74-59) το οποίο σταμάτησε ο Ντάβις Μπέρταν πίσω από τα 6.75 μ. (74-62).

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε δυναμικά το δεκάλεπτο, με Ντόρσεϊ και Μήτογλου να φέρνουν το +17 (82-65), πριν ο Ζόρικς βάλει μια βολή για το 82-66.

Η Λετονία δεν το έβαλε κάτω και ο Κιλπς ευστόχησε σε δύο τρίποντα για το 84-74. Ο θετικότατος Σαμοντούροφ «ξεκόλλησε» την Εθνική με μακρινό σουτ (87-74) και ο Σλούκας με άλλο ένα διαμόρφωσε το 90-74 με λιγότερα από έξι λεπτά να απομένουν για την εκπνοή.

Λίγο αργότερα, ο Σαμοντούροφ σκόραρε ξανά για το 95-80 και ο Μπαζίνας με πολύ ωραία ενέργεια και τρίποντο έκανε το 98-80.

Όσοι αγωνίστηκαν μέχρι το φινάλε, δεν έριξαν στροφές, ο Καλαϊτζάκης υπέγραψε την 100άρα με δύο βολές (101-80) και στη συνέχεια με εκπληκτικό τρίποντο σφράγισε τη νίκη (104-83), πριν το τελευταίο τρίποντο των Λετονών (104-86).

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-49, 82-66, 104-86

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΡΤ sports