Όσκαρ: Στο νοσοκομείο με καρδιακό επεισόδιο ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο εισήχθη χθες, Τρίτη, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Όσκαρ μετά από καρδιακό πρόβλημα που παρουσίασε κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων στη Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της βραζιλιάνικης ομάδας, ο Όσκαρ νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, παραμένει υπό παρακολούθηση και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του περιστατικού.

Όπως διευκρίνισε η Σάο Πάολο, ο Όσκαρ «παρουσίασε καρδιολογικές μεταβολές» κατά τη διάρκεια των ιατρικών ελέγχων που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Oscar was admitted to a hospital in São Paulo today after collapsing during a medical test and falling ill.



Tests revealed he has a heart condition, which could force him to retire from the game. 🇧🇷



Sending our love to the Brazilian and we hope he can… pic.twitter.com/HVmOIjvzIt — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 12, 2025

Όσκαρ: Δέχθηκε άμεση ιατρική φροντίδα

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής δέχθηκε άμεση ιατρική φροντίδα από την ομάδα γιατρών του συλλόγου και του νοσοκομείου Einstein Israelita του Σάο Πάολο, που βρισκόταν ήδη στο προπονητικό κέντρο.

«Σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα και σεβόμενοι την ιδιωτικότητα του ποδοσφαιριστή, νέες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μόλις υπάρξει ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο, σε συνεννόηση με τον Όσκαρ» πρόσθεσε η ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Ο Όσκαρ επέστρεψε στη Σάο Πάολο, την ομάδα με την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, τον Δεκέμβριο του 2024. Την περασμένη σεζόν (2025) αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια, σημειώνοντας 3 γκολ και 11 ασίστ, αν και έχασε αρκετά ματς λόγω μυϊκών τραυματισμών και ενός κατάγματος στη μέση.

Πριν την επιστροφή του στη Βραζιλία, ο διεθνής μέσος είχε περάσει επτά χρόνια στην Κίνα με τη Σανγκάη Πορτ, κατακτώντας τρεις τίτλους του κινεζικού πρωταθλήματος.

Στην Ευρώπη, ο Όσκαρ έγινε γνωστός μέσα από τη θητεία του στην Τσέλσι (2012–2017), με την οποία κατέκτησε δύο Premier League, ενώ έχει 48 συμμετοχές με την Εθνική Βραζιλίας.

Με πληροφορίες από Athletic