Σερβία: Προπονητής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα - Επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του μερικά λεπτά μετά

Ο αγώνας της Radnički 1923 με τη Mladost για την Α’ κατηγορία του πρωταθλήματος της Σερβίας διακόπηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο προπονητής της Radnički, Μλάντεν Ζίζοβιτς, κατέρρευσε στον πάγκο στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι παίκτες και οι θεατές πάγωσαν, την ώρα που οι γιατροί έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο 44χρονος τεχνικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και συνεχίστηκε για λίγο ακόμη. Είκοσι λεπτά αργότερα όμως, ο διαιτητής σφύριξε ξανά για να ανακοινώσει τον θάνατό του.

Παίκτες και προπονητές και των δύο ομάδων λύγισαν, ξεσπώντας σε κλάματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο προπονητής της Radnički, Μλάντεν Ζίζοβιτς, κατέρρευσε στον πάγκο στο 22ο λεπτό του αγώνα με τη Mladost / Φωτ.: Facebook

Ο Ζίζοβιτς, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Βοσνίας, είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Radnički μόλις στις 23 Οκτωβρίου, με το παιχνίδι αυτό να είναι μόλις το τρίτο του στον πάγκο. Ο προπονητής αφήνει πίσω του τρία παιδιά, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Ζίζοβιτς:

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια Ζίζοβιτς, στα μέλη της FK Radnicki 1923, καθώς και σε όλους τους φίλους και θαυμαστές του χαρακτήρα και του έργου του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Μλάντεν. Η αγάπη σου για το ποδόσφαιρο και η κληρονομιά που άφησες πίσω σου θα μείνουν για πάντα μαζί μας».