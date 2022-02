Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες βασίζονται στο τεχνητό χιόνι, εδώ και αρκετό καιρό, αλλά καμία διοργάνωση δεν έφτασε στο επίπεδο του Πεκίνο 2022, όπου το χιόνι είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο.

Η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι 20 Φεβρουαρίου, θα «γράψει ιστορία ως οι πρώτοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί σε σχεδόν 100% τεχνητό χιόνι», σημειώνει έκθεση του Πανεπιστημίου Loughborough στο Λονδίνο. Και η συγκεκριμένη τάση ενδέχεται να συνεχιστεί καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται.

Οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2022 χρησιμοποίησαν δεκάδες γεννήτριες χιονιού και εκατοντάδες εκχιονιστικά μηχανήματα για να δημιουργήσουν 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φρέσκου χιονιού.

Το Bloomberg εκτιμά ότι η συγκεκριμένη ποσότητα τεχνητού χιονιού αρκεί να γεμίσει 800 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

This magical mountainscape in Zhangjiakou is calling out for some winter fun as it readies itself for #Beijing2022. #InternationalMountainDay



📸: 密苑平顶乐园 pic.twitter.com/qeUenokwFa