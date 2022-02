Η τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκε, σήμερα το μεσημέρι, στο Εθνικό Στάδιο του Πεκίνου.

Ως είθισται, η ελληνική αποστολή εισήλθε πρώτη στη «Φωλιά του Πουλιού». Την ελληνική σημαία κρατούσαν η Μαρία Ντάνου και ο Απόστολος Αγγελής.

«Γεια σου Ελλάδα. Όπως συνηθίζεται, πρώτη θα μπει η Ελλάδα με επικεφαλής τους σημαιοφόρους Απόστολο Αγγελή και Μαρία Ντάνου», έγραψε ο λογαριασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στο Twitter.

