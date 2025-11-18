Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στους τρεις φιναλίστ για το φετινό βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, μια διάκριση που τιμά αθλητές οι οποίοι ξεχωρίζουν για το αθλητικό ήθος και τη συμπεριφορά που προωθεί την ευγενή άμιλλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι υποψηφιότητες προέκυψαν σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Fair Play (CIFP), έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να αναδείξει στιγμές, οι οποίες ξεχώρισαν για την υποδειγματική συμπεριφορά των αθλητών, ως προς τους φιλάθλους, αλλά και τους υπόλοιπους αθλητές. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν και από αυτή τη διαδικασία προέκυψε η τελική τριάδα.

Η ανάδειξη του νικητή θα αποτελεί απόφαση του κοινού, μέσω ψηφοφορίας στα social media της World Athletics.

Η συμπεριφορά του Έλληνα Ολυμπιονίκη στο επί κοντώ -ιδιαίτερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο- ξεχωρίζει για τη στάση του απέναντι στους άλλους αθλητές και θεωρείται υποδειγματική. Ο Εμμανουήλ Καραλής στηρίζει όσους έχαναν τις προσπάθειές τους, ενθαρρύνει το κοινό να τους χειροκροτήσει και πανηγυρίζει με ενθουσιασμό μεγάλες στιγμές στον στίβο, όπως το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό.

Στην τελική τριάδα βρίσκονται ακόμη:

• Ο Τζον Κερ, που παρότι τραυματίστηκε στα 1500 μ., ολοκλήρωσε τον τελικό και παρέμεινε στο στάδιο για να ευχαριστήσει το κοινό, μοιράζοντας αυτόγραφα και φωτογραφίες.

• Ο Τιμ Βαν ντε Βέλντε, ο Βέλγος δρομέας που βοήθησε τον Κάρλος Σαν Μαρτίν να τερματίσει στα 3000 μ., ακόμη κι αν αυτό μπορούσε να του στερήσει μια θέση στον τελικό.

Ο νικητής του βραβείου Fair Play θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου.