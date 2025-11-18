ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Ποιοι είναι οι άλλοι δύο υποψήφιοι αθλητές - Πώς θα αναδειχθεί ο νικητής

LifO Newsroom
Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγυρίζει το ρεκόρ του Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο / Φωτ: Eurokinissi
Ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται στους τρεις φιναλίστ για το φετινό βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, μια διάκριση που τιμά αθλητές οι οποίοι ξεχωρίζουν για το αθλητικό ήθος και τη συμπεριφορά που προωθεί την ευγενή άμιλλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι υποψηφιότητες προέκυψαν σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Fair Play (CIFP), έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να αναδείξει στιγμές, οι οποίες ξεχώρισαν για την υποδειγματική συμπεριφορά των αθλητών, ως προς τους φιλάθλους, αλλά και τους υπόλοιπους αθλητές. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν και από αυτή τη διαδικασία προέκυψε η τελική τριάδα.

Η ανάδειξη του νικητή θα αποτελεί απόφαση του κοινού, μέσω ψηφοφορίας στα social media της World Athletics.

Η συμπεριφορά του Έλληνα Ολυμπιονίκη στο επί κοντώ -ιδιαίτερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο- ξεχωρίζει για τη στάση του απέναντι στους άλλους αθλητές και θεωρείται υποδειγματική. Ο Εμμανουήλ Καραλής στηρίζει όσους έχαναν τις προσπάθειές τους, ενθαρρύνει το κοινό να τους χειροκροτήσει και πανηγυρίζει με ενθουσιασμό μεγάλες στιγμές στον στίβο, όπως το παγκόσμιο ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό.

Στην τελική τριάδα βρίσκονται ακόμη:

• Ο Τζον Κερ, που παρότι τραυματίστηκε στα 1500 μ., ολοκλήρωσε τον τελικό και παρέμεινε στο στάδιο για να ευχαριστήσει το κοινό, μοιράζοντας αυτόγραφα και φωτογραφίες.

• Ο Τιμ Βαν ντε Βέλντε, ο Βέλγος δρομέας που βοήθησε τον Κάρλος Σαν Μαρτίν να τερματίσει στα 3000 μ., ακόμη κι αν αυτό μπορούσε να του στερήσει μια θέση στον τελικό.

Ο νικητής του βραβείου Fair Play θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου.

Εμμανουήλ Καραλής: Πολλοί είναι δίπλα σου στα μετάλλια, στο χειροκρότημα και στη λάμψη, αλλά μετά οι προβολείς σβήνουν

Οι Αθηναίοι / Manolo: «Πολλοί είναι δίπλα σου στα μετάλλια, αλλά μετά οι προβολείς σβήνουν»

Έχει μάθει να περνά τον πήχη, να ξεπερνά τους φόβους και να καταρρίπτει στερεότυπα. Θεωρεί ότι η ζωή του αθλητή μοιάζει πολύ με τη ζωή του μοναχού. Ο πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ αφηγείται τη ζωή του και μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τις όμορφες και δύσκολες στιγμές, την ψυχική του υγεία, τον έρωτα, την πίστη και την αγάπη που τον κρατούν όρθιο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

Αθλητισμός / Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

«Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος», δηλώνει από τη δική του πλευρά ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
LIFO NEWSROOM

