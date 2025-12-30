Επίθεση στον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά: «Ένιωσε ότι πέρασε τρένο από πάνω του», λέει ο αδελφός του

Ο Γιάννης Τσουκαλάς και μέλη της υπόλοιπης ελληνικής αποστολής δέχθηκαν επίθεση μετά τη νίκη του σε αγώνα kick boxing, στη Σερβία.

Μετά τη λήξη του αγώνα περίπου πενήντα άτομα από την πλευρά του αντιπάλου του, εισέβαλαν στο ρινκ και άρχισαν να γρονθοκοπούν τον Έλληνα αθλητή.

Ο αδελφός του Γιάννη Τσουκαλά περιέγραψε στο Action24, τι συνέβη, καθώς ο ίδιος παρακολουθούσε τον αγώνα, η μετάδοση του οποίου οποίος, μόλις ξεκίνησαν τα επεισόδια.

«Είχαμε επικοινωνία τον παραλάβαμε από το αεροδρόμιο εχθές. Περιμένουμε να κάνουμε και κάποιες εξετάσεις στην Ελλάδα», ανέφερε αρχικά.

«Ξαφνικά βλέπουμε κάποιον να μπαίνει στο ρινκ και να ρίχνει την πρώτη μπουνιά, να μπαίνουν άτομα, να φεύγουν καρέκλες και η σύνδεση διακόπηκε. Για ένα δίωρο δεν γνωρίζαμε εάν η ελληνική αποστολή ήταν ζωντανή ή όχι. Ήταν όλοι μέσα στο ρινκ με πενήντα άτομα από πάνω τους. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως προφανής λόγος, κέρδισαν μέσα στην έδρα τους και απλά μπήκαν μέσα. Τραγική η κατάσταση, περιμέναμε να μας ενημερώσουν. Ακόμη και σήμερα δεν έχει βγει κανένα υπεύθυνος από τη διοργάνωση να πάρει ευθύνες ή να δώσει ποινές», πρόσθεσε.

«Μου είπε πως ένιωσε ότι πέρασε ένα τρένο από πάνω του, δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη», είπε τέλος ο αδελφός του Γιάννη Τσουκαλά.