Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε σκεφτεί να αποσυρθεί από το τένις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το τένις, εξαιτίας σοβαρών ενοχλήσεων στη μέση που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025.

Ο 27χρονος τενίστας έχει φτάσει μέχρι το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει αγωνιστεί σε δύο τελικούς Grand Slam, χάνοντας από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο French Open του 2021 και στο Australian Open του 2023.

Πλέον, βρίσκεται στο Νο 36 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας δώσει μόλις δύο αγώνες στο Davis Cup μετά τον αποκλεισμό του στον δεύτερο γύρο του US Open τον Αύγουστο. Όπως δήλωσε, ωστόσο, αρχίζει επιτέλους να βλέπει πρόοδο χάρη στη συνεχιζόμενη ιατρική του αγωγή.

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι να δω πώς θα ανταποκριθεί η κανονική μου προπόνηση σε σχέση με τη μέση μου», δήλωσε ο Τσιτσιπάς.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν αν μπορούσα να τελειώσω έναν αγώνα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο τραυματισμός τον ταλαιπωρούσε «τους τελευταίους έξι ή οκτώ μήνες».

«Αναρωτιόμουν: "Μπορώ να παίξω άλλον έναν αγώνα χωρίς πόνο;"»

«Τρομοκρατήθηκα πραγματικά μετά την ήττα στο US Open [από τον Γερμανό Ντάνιελ Άλτμαϊερ]. Δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες. Εκεί είναι που ξανασκέφτεσαι το μέλλον της καριέρας σου».

Ο Έλληνας τενίστας πρόσθεσε ότι είναι ικανοποιημένος με το τρέχον πλάνο αποκατάστασής του, έχοντας ολοκληρώσει πέντε εβδομάδες προετοιμασίας εκτός αγωνιστικής περιόδου χωρίς πόνο.

Θα αγωνιστεί με την εθνική Ελλάδας στο United Cup, όπου η χώρα μας βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ιαπωνία της Ναόμι Οσάκα και τη Μεγάλη Βρετανία της Έμμα Ραντουκάνου. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σε Περθ και Σίδνεϊ από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Australian Open.

«Η μεγαλύτερη νίκη μου για το 2026 θα είναι να μη χρειάζεται να ανησυχώ αν μπορώ να ολοκληρώσω τους αγώνες», είπε, μιλώντας στο περιθώριο του United Cup στο Περθ της Αυστραλίας.

«Είναι πολύ θετικό συναίσθημα να ξέρεις ότι έκανες προετοιμασία χωρίς πόνο – ελπίζω να συνεχιστεί έτσι. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό το 2026 και στο United Cup. Δούλεψα σκληρά. Το πιο σημαντικό είναι να πιστεύω απόλυτα ότι μπορώ να επιστρέψω εκεί που ήμουν. Θα κάνω τα πάντα για να το πετύχω», κατέληξε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από BBC Sport