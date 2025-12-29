Ο Ανδρέας Τετέι αποχαιρετά την Κηφισιά - «Είναι το πιο δύσκολο αντίο»

Ο Ανδρέας Τετέι ετοιμάζεται να γράψει μία νέα σελίδα στην καριέρα του, καθώς απ’ το μεσημέρι της Τρίτης (30/12) θα ξεκινήσει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καλαφάτης» και σήμερα, είπε το δικό του «αντίο» στην ομάδα της Κηφισιάς, έπειτα από 6 χρόνια, με ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο θυμήθηκε όλες τις στιγμές του με την ομάδα των βορείων προαστίων.

«Είμαι ο Ανδρέας Τετέι κι αυτό είναι το αντίο μου. Είναι το πιο δύσκολο αντίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να έρθει αυτή η στιγμή τόσο σύντομα, σε αυτή τη χρονιά. Και μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το περίμενα ότι αυτή η ιστορία θα κρατούσε 6 χρόνια στην Κηφισιά. Είμαι ευγνώμων γιατί αυτά τα 6 χρόνια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου.

Η σχέση μου με τον Πάνο Πρίτσα είναι κάτι που δεν μπορώ ούτε να το περιγράψω. Για μένα ο Πάνος είναι σαν μεγαλύτερος αδερφός μου, ένας άνθρωπος που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Χωρίς τον κ. Πρίτσα δεν θα ήμουν τίποτα στην Κηφισιά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που με στήριξε, με βοήθησε. Ήταν ένας από τους λόγους που έγιναν όλα αυτά.

Γιατί πέρα από πρόεδρος και το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι με βάφτισε και ήταν πάντα εκεί στις χαρές και στις λύπες. Θυμάμαι εκείνο το γκολ στη Νέα Σμύρνη. Ήταν το ιστορικό γκολ που έδωσε στην Κηφισιά την άνοδο στη Β’ Εθνική. Κι από εκείνο το ματς ξεκίνησε σιγά-σιγά ο κόσμος να με μαθαίνει.

Η μεγαλύτερη στιγμή που δεν θα ξεχάσω σε αυτή την ομάδα ήταν η άνοδος απ’ τη Β’ στην Α’ Εθνική την πρώτη χρονιά. Δεν ήθελα να φύγω απ’ την Κηφισιά εκείνη τη χρονιά που ήρθε η πρόταση απ’ τη Βίμποργκ (σ.σ. Δανίας). Ηθελα να βγει η ομάδα, να ανέβει στην Α’ Εθνική γιατί εκεί της αξίζει να είναι.

Δεν γινόταν να μην δω το ματς από κοντά και να πανηγυρίσω με τους παίκτες σ’ εκείνο το παιχνίδι στην Καλαμάτα (σ.σ. εκείνο το διάστημα έπαιζε δανεικός στον Παναιτωλικό), διότι ήμουν σίγουρος πως η Κηφισιά θα κέρδιζε. Και με το που τελείωσε έτρεξα μέσα στα αποδυτήρια να πανηγυρίσω μαζί τους, σαν να έβαλα εγώ το γκολ».

Ακολούθως ο Τετέι, έδειξε μία επικαλαμίδα του στην οποία είχε πάνω τη φωτογραφία του με τη μητέρα του, μαζί με τον τίτλο της πρώτης ανόδου στη Super League, με τον ίδιο να λέει συγκινημένος: «Αυτό είναι κάτι που θα το κρατήσω για πάντα γιατί είναι κάτι που θα μου θυμίζει μία απ’ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου.

Θα είμαι για πάντα δίπλα στην Κηφισιά και θα την στηρίζω για όλη μου τη ζωή όπου κι αν είμαι. Μία αγκαλιά με τον Πάνο, τον κ. Χρήστο, τον Κωνσταντίνο και όλους στην ομάδα. Θα είμαι για πάντα ο πιο φανατικός οπαδός αυτής της ομάδας».

Το βίντεο κλείνει με μία αφιέρωση της ομάδας της Κηφισιάς, που ανέφερε: «Ανδρέα, είσαι κομμάτι της ιστορίας μας. Σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά, το πάθος και την ψυχή που έδωσες μέσα στο γήπεδο γι’ αυτή τη φανέλα. Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς! Ανδρέα, σ’ ευχαριστούμε για όλα. Συνέχισε να μας κάνεις υπερήφανους!».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Στον Ανδρέα Τετέι το βραβείο Player Activism: Γίνεται ο πρώτος Έλληνας που τιμάται με αυτή τη διάκριση

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ο Ανδρέας Τετέι στην Εθνική Ελλάδος