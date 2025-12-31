ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ρομπέρτο Κάρλος: Στο νοσοκομείο με «καρδιακά προβλήματα» ο θρύλος του ποδοσφαίρου

Ο Ρομπέρτο Κάρλος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας

The LiFO team
Ο Ρομπέρτο Κάρλος / EPA
Σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση μετά από «καρδιακό πρόβλημα» που παρουσίασε, υποβλήθηκε ο Βραζιλιάνος θρυλικός ποδοσφαιριστής, Ρομπέρτο Κάρλος.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, φέρεται να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας, μετά από εξέταση στο πόδι του όπου έχει μικρό θρόμβο.

Συγκεκριμένα, οι γιατροί διαπίστωσαν πως η καρδιά του δεν «λειτουργεί σωστά» και γι' αυτό έκριναν απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση για την τοποθέτηση καθετήρα. Όπως έγινε γνωστό, η όλη διαδικασία ξεπέρασε τα 40 λεπτά που αναμενόταν, με το χειρουργείο να ξεπερνά τις τρεις ώρες.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος βρισκόταν στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου αρχικά μπήκε στο χειρουργείο για επέμβαση που έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, αλλά παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω ενός προβλήματος κατά τη διάρκειά της

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επέμβαση θεωερίται «επιτυχημένη», ο βετεράνος ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται «εκτός κινδύνου», ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιτηρείται από τους γιατρούς.

Με πληροφορίες από ABC Spain 

Οι αθλητικές στιγμές που στιγμάτισαν το 2025

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / Οι σημαντικότερες αθλητικές στιγμές του 2025

Από ιστορικές ελληνικές επιτυχίες και τελικούς που θα μνημονεύονται για δεκαετίες, μέχρι γεγονότα που πάγωσαν τον παγκόσμιο αθλητικό πλανήτη. Μια αναδρομή στα κορυφαία αθλητικά στιγμιότυπα που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει.
ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ

