Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

«Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος», δηλώνει από τη δική του πλευρά ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του χρυσού και του ασημένιου μεταλλίου στο Τόκιο / Φωτ.: Eurokinissi
Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις κατέκτησαν τη δεύτερη και την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

Με δηλώσεις τους μετά την τελετή απονομής των βραβείων, οι δύο πρωταθλητές, μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο, με τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη, να αποθεώνει τις επιδόσεις του μεγαλύτερου αντιπάλου του στο επί κοντώ, που σύμφωνα με τον ίδιο «είχε μια καταπληκτική χρονιά».

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο και δηλώνει έτοιμος να ανέβει και στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέφερε, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν. Το να καταφέρνω να την τελειώνω με ένα χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, είναι κάτι μοναδικό. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, κοιτούσα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια. Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει πως είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου. Δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος».

Ο Μόντο Ντουπλάντις έκανε με τη σειρά του δηλώσεις για τον Εμμανουήλ Καραλή. «Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτόν, νομίζω ότι η χρονιά που έκανε ήταν καταπληκτική. Δεν ξέρω αν ο Μπούμκα έχει πηδήσει τόσες φορές τα έξι μέτρα όσες ο Καραλής φέτος. Πιστεύω ότι είναι η δεύτερη καλύτερη σεζόν στην ιστορία του επί κοντώ. Με πιέζει τόσο πολύ και με έχει αναγκάσει να πηδήξω σε άλλο επίπεδο. Έχει ξεκλειδώσει το επόμενο επίπεδο και αυτό βοηθάει το άθλημα να αποκτήσει μεγαλύτερη φήμη», είπε ο αθλητής «φαινόμενο» του παγκόσμιου στίβου.

