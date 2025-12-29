Φωτεινή Τριχά: Αναδείχθηκε κορυφαία παίκτρια Πόλο για το 2025

Η Φωτεινή Τριχά του Ολυμπιακού κατέκτησε το βραβείο της καλύτερης αθλήτριας υδατοσφαίρισης του κόσμου για το 2025, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών.

Η Φωτεινή Τριχά αποτέλεσε -και φέτος- μέλος της «χρυσής ομάδας» πόλο γυναικών, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και στο World Cup στην Κίνα.

Η Τριχά, μάλιστα, αναδείχθηκε και πρώτη σκόρερ στη Σιγκαπούρη (με 25 τέρματα).

Φωτεινή Τριχά: Τι είπε η ίδια για το βραβείο

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», είπε στην World Aquatics και συμπλήρωσε:

«Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα.

Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του κόσμου της World Aquatics για το 2025 ήταν και η αρχηγός της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου.

