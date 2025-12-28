«Battle of the sexes»: Ο Νικ Κύργιος επικράτησε της Σαμπαλένκα στο Ντουμπάι

Ο Νικ Κύργιος επικράτησε της Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-3, 6-3 την Κυριακή στο Ντουμπάι, σε μια επιδεικτική αναμέτρηση που παρουσιάστηκε ως σύγχρονη εκδοχή του ιστορικού «Battle of the Sexes».

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό στοιχείο που τράβηξε την προσοχή, καθώς η ίδια η επιλογή του concept προκάλεσε έντονο προβληματισμό.

Ο αγώνας διαφημίστηκε ως καθαρό ψυχαγωγικό γεγονός, με στόχο το θέαμα και τη δημοσιότητα. Παράλληλα όμως, επικριτές επισήμαναν ότι τέτοιου είδους αναμετρήσεις κινδυνεύουν να επαναφέρουν συγκρίσεις που το γυναικείο τένις έχει προσπαθήσει επί δεκαετίες να ξεπεράσει, μετά από μια μακρά πορεία προς τη θεσμική και αγωνιστική ισοτιμία.

Η αναμέτρηση του 2025 παραπέμπει ονομαστικά στον αγώνα του 1973, όταν η Μπίλι Τζιν Κινγκ είχε νικήσει τον Μπόμπι Ριγκς σε ένα γεγονός με σαφές κοινωνικό και πολιτικό διακύβευμα. Η ίδια η Κινγκ, μιλώντας στο BBC, υπογράμμισε ότι η τότε σύγκρουση διεξήχθη σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και είχε χαρακτήρα αγώνα για κοινωνική αλλαγή, κάτι που δεν ισχύει σήμερα.

Στο κατάμεστο Coca-Cola Arena του Ντουμπάι, οι διοργανωτές εφάρμοσαν ειδικούς κανόνες ώστε να περιοριστούν οι αγωνιστικές διαφορές. Στο μισό γήπεδο της Σαμπαλένκα χρησιμοποιήθηκε μικρότερη επιφάνεια, ενώ κάθε πόντος ξεκινούσε με ένα μόνο σερβίς. Οι τροποποιήσεις αυτές οδήγησαν σε αρκετά breaks και σε παιχνίδι με συχνές εναλλαγές ρυθμού.

Ο Κύργιος πήρε προβάδισμα στο πρώτο σετ όταν «έσπασε» το σερβίς της αντιπάλου του για το 4-3 και στη συνέχεια διατήρησε τον έλεγχο. Στο δεύτερο σετ βρέθηκε πίσω με 1-3 και έδειξε να δυσκολεύεται σωματικά, όμως ισοφάρισε σε 3-3 και έκλεισε τον αγώνα κρατώντας το σερβίς του.

«Δεν είναι πολλοί εκείνοι που θα δέχονταν να συμμετάσχουν σε έναν τέτοιο αγώνα», δήλωσε ο Κύργιος μετά το τέλος της αναμέτρησης. Παραδέχθηκε ότι ένιωσε πίεση, σημειώνοντας ότι το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα του αγώνα και ότι σε αρκετά σημεία βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Σε αντίθεση με τον Ριγκς το 1973, ο Κύργιος παραμένει ενεργός στο επαγγελματικό τένις, παρότι τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς σε καρπό και γόνατο. Το 2025 αγωνίστηκε μόλις σε πέντε επίσημους αγώνες στο μονό, στοιχείο που επίσης τροφοδότησε τη συζήτηση γύρω από τον συμβολισμό της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Ο Αυστραλός στάθηκε ιδιαίτερα στην αγωνιστική αξία της αντιπάλου του, χαρακτηρίζοντάς την σπουδαία πρωταθλήτρια και εξαιρετικά ανταγωνιστική. Τόνισε ότι δέχθηκε έντονη πίεση, ειδικά στο σερβίς, και δήλωσε ότι θα ήθελε να την αντιμετωπίσει ξανά στο μέλλον.

Η Σαμπαλένκα, από την πλευρά της, εμφανίστηκε ικανοποιημένη από το επίπεδο του αγώνα. Δήλωσε ότι έδωσε μάχη μέχρι το τέλος, ότι κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλό της και ότι σε μια επόμενη αναμέτρηση θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη, έχοντας πλέον σαφέστερη εικόνα για το παιχνίδι του.

Ο Κύργιος ολοκλήρωσε τον αγώνα στο σερβίς και οι δύο παίκτες αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά στο φιλέ.

Με πληροφορίες από CNN