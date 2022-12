Μουντιάλ 2022: Η Πορτογαλία διέλυσε την Ελβετία (6-1)- Με χατ τρικ του Ράμος στους «8»

Με «οδηγό» τον Γκονσάλο Ράμος, που πέτυχε χατ τρικ, η Πορτογαλία διέλυσε την Ελβετία με 6-1 για να πάρει το τελευταίο εισιτήριο για τους «8» του Μουντιάλ 2022.

Ο Φερνάντο Σάντος προτίμησε να ξεκινήσει με τον Γκονσάλο Ράμος αντί του Κριστιάνο Ρονάλντο -μπήκε ως αλλαγή στο 73΄- και επιβεβαιώθηκε για την επιλογή του, καθώς με μια εντυπωσιακή εμφάνιση οι παίκτες του οδήγησαν την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στα προημιτελικά.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Πορτογαλία θα μετάσχει στους «8» στην ιστορία της διοργάνωσης, μετά το 1966 και το 2006. Ο επόμενος αντίπαλός τους είναι το Μαρόκο, το οποίο έκανε την έκπληξη αποκλείοντας νωρίτερα σήμερα την Ισπανία στα πέναλτι.

Ο Ράμος, που ξεκίνησε για πρώτη φορά ως βασικός στο Κατάρ, έδωσε στην Πορτογαλία το προβάδισμα στο 17΄ και ο 21χρονος επιθετικός της Μπενφίκα βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 51΄και στο 67ο λεπτό. Έτσι, έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει χατ τρικ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

