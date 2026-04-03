Λευτέρης Πετρούνιας: Προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Κάιρο.

Ο τελικός πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή (05/04).

Σύμφωνα με το SPORT24, ο Πετρούνιας έφτασε τους 14.100 βαθμούς στον προκριματικό γύρο με βαθμό δυσκολίας 5.200 και εκτέλεση 8.900 παίρνοντας το εισιτήριο για την οκτάδα του τελικού ως δεύτερος.

Την πρώτη θέση πήρε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν, που συγκέντρωσε 14.233 βαθμούς, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας (5.400), χαμηλότερη εκτέλεση (8.733), αλλά και μπόνους για την έξοδο, 0.100.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Λευτέρης Πετρούνιας: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού ο Λευτέρης Πετρούνιας