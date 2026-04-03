Λευτέρης Πετρούνιας: Προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Κάιρο.

Ο τελικός πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή (05/04).

Σύμφωνα με το SPORT24, ο Πετρούνιας έφτασε τους 14.100 βαθμούς στον προκριματικό γύρο με βαθμό δυσκολίας 5.200 και εκτέλεση 8.900 παίρνοντας το εισιτήριο για την οκτάδα του τελικού ως δεύτερος.

Την πρώτη θέση πήρε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν, που συγκέντρωσε 14.233 βαθμούς, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας (5.400), χαμηλότερη εκτέλεση (8.733), αλλά και μπόνους για την έξοδο, 0.100.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, 94 - 101 : Σημαντικό διπλό για τους «ερυθρόλευκους» στο ΟΑΚΑ

Το πρώτο μέρος σημαδεύτηκε από τη μεγάλη ένταση στα 33.8 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, όταν Ναν και Ντόρσεϊ είχαν επεισόδιο μετά από επιθετικό φάουλ, με αποτέλεσμα αμφότεροι να αποβληθούν
