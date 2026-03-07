ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Λευτέρης Πετρούνιας: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού

Νέα διάκριση για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή των κρίκων

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ο Λευτέρης Πετρούνιας, συγκεντρώνοντας 14.300 βαθμούς με το πρόγραμμά του, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διοργανώνεται στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Επιλέγοντας να κάνει το πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.6, όπως και στον προκριματικό, ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε βαθμολογία εκτέλεσης με 8.700β, με αποτέλεσμα το πρόγραμμά του να πάρει σύνολο 14.300β.

Στην πρώτη θέση ανήλθε ο Ίλια Ζάικα από τη Ρωσία με 14.600 βαθμούς.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου «ανέβηκε» ο 24χρονος Κιίτσι Κανέτα από την Ιαπωνία με βαθμολογία 14.233β, ο οποίος κέρδισε στις λεπτομέρειες τον Αζέρο Νικίτα Σιμόνοφ, που είχε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας αλλά με ελαφρώς χειρότερη εκτέλεση έμεινε στους 14.133β.

Αξίζει να ειπωθεί ότι ο Πετρούνιας δεν ήταν ο μοναδικός Έλληνας στους τελικούς, καθώς το παρών έδωσαν και ο Νίκος Ηλιόπουλος και η Μαγδαληνή Τσιώρη, οι οποίοι αγωνίστηκαν στους τελικούς του διζύγου και των ασύμμετρων ζυγών αντίστοιχα, και αμφότεροι κατέκτησαν τις έκτες θέσεις.


 

