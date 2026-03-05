Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μπακού ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγεται στο Μπακού.

Μάλιστα ο Πετρούνιας προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση ανάμεσα στους 22 συμμετέχοντες.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.466 πόντους, με τον Ιάπωνα Κανέτα Κίτσι και τον Ρώσο Ιλία Ζάικα, να ακολουθούν στη δεύτερη θέση με ισοβαθμία και 14.366 πόντους.

Ο μεγάλος τελικός του Λευτέρη Πετρούνια θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (07/03/26).

Οι αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό

Πετρούνιας – 14.466

Κανέτα- 14.366

Ζάικα – 14.366

Τανικάγουα – 14.000

Σιμόνοφ – 13.966

Μαρέσκα – 13.633

Βιγιαφάνιε – 13.500

Κοσάκ – 13.500

