Άλμπουμ της Panini για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 συμπληρώθηκε έπειτα από 56 χρόνια

Αυτή την εβδομάδα, ο Στίβεν Μπάτλερ ολοκλήρωσε μια συλλογή που είχε ξεκινήσει σχεδόν πριν από 60 χρόνια.

Με το τελευταίο κομμάτι πλέον στη θέση του, η αξία της υπολογίζεται σε χιλιάδες λίρες, όμως ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται καθόλου να την πουλήσει.

Ο Μπάτλερ μετακόμιζε πριν από πέντε χρόνια όταν ανακάλυψε στη σοφίτα ένα κουτί που είχε ξεχάσει εντελώς. Μέσα βρήκε το παλιό σχολικό του καπέλο, τετράδια, φωτογραφίες και, ανάμεσα σε όλα αυτά, ένα άλμπουμ Panini του Μουντιάλ 1970.

«Μου ξύπνησε πάρα πολλές αναμνήσεις», είπε ο Μπάτλερ.

Το Μουντιάλ του 1970 σήμαινε τα πάντα για εκείνον τότε. Ήταν ένα 13χρονο αγόρι στο Λάνκασαϊρ και έβλεπε την Αγγλία να αγωνίζεται για πρώτη φορά έγχρωμα, και μάλιστα από την Πόλη του Μεξικού. Η Αγγλία συμμετείχε ως κάτοχος του τροπαίου, μετά τη νίκη επί της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό του 1966, κάτι που έκανε τον ενθουσιασμό ακόμη μεγαλύτερο.

«Ήταν έγχρωμο, ήταν ζωντανό, ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου. Όταν λοιπόν ο πατέρας μου αγόρασε έγχρωμη τηλεόραση, σκέφτηκα "Θεέ μου, φέρτε τις καλοκαιρινές διακοπές τώρα"», θυμάται.

Δεκαετίες αργότερα, ο Μπάτλερ εντυπωσιάστηκε από το πόσες λεπτομέρειες θυμόταν ακόμη. Κυρίως ανησυχούσε τότε για το πώς θα άντεχαν οι παίκτες στη ζέστη, αλλά ξεφυλλίζοντας ξανά το άλμπουμ θυμήθηκε και τους αγαπημένους του ποδοσφαιριστές - τον Pelé και τον Jairzinho της Βραζιλίας, αλλά και Ιταλούς παίκτες όπως ο Μπονινσένια και ο Φακέτι, που τον είχαν εντυπωσιάσει ακόμη και μόνο με τα εξωτικά ονόματά τους.

Τα χαρτάκια είχαν συλλεχθεί με αφοσίωση το 1970, τη χρονιά που ξεκίνησε η 60χρονη συνεργασία της Panini με τη FIFA, η οποία ολοκληρώνεται το 2030.

Τότε, ο Μπάτλερ πλήρωνε πέντε παλιές πένες για ένα πακέτο με τέσσερα χαρτάκια από το καπνοπωλείο ή το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς. Όμως, καθώς ξεφύλλιζε το άλμπουμ ως ενήλικας, παρατήρησε κάτι: έλειπε ένα χαρτάκι.

Δεν ήταν ποδοσφαιριστής, αλλά χώρα. Η Χιλή είχε ειδικό χαρτάκι επειδή φιλοξένησε το Μουντιάλ του 1962 στο Σαντιάγο και ο Μπάτλερ δεν είχε καταφέρει να το βρει το 1970.

Έτσι, για άλλα πέντε χρόνια, η συλλογή παρέμεινε ανολοκλήρωτη, κρυμμένη σε ένα νέο κουτί, σε ένα νέο σπίτι. Μέχρι πρόσφατα, όταν ο Μπάτλερ άκουσε στο ραδιόφωνο ότι η Panini θα σταματήσει να φτιάχνει άλμπουμ για τη FIFA.

«Είναι κρίμα να χάνεται τόση κληρονομιά», λέει. «Σου αφήνει μια πικρή γεύση».

Κοίταξε ξανά το άλμπουμ του και σκέφτηκε το χαμένο χαρτάκι. «Δεν είμαι συλλέκτης», λέει ο Μπάτλερ. «Αλλά αυτή τη μία φορά σκέφτηκα ότι έπρεπε να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα».

«Είναι κομμάτι της ζωής μου»

Έτσι μπήκε στο διαδίκτυο και, έπειτα από αναζήτηση, βρήκε κάποιον που πουλούσε το χαρτάκι της Χιλής. Την ίδια ακριβώς ημέρα που η FIFA ανακοίνωσε ότι η συνεργασία της με την Panini θα ολοκληρωθεί το 2030, ο Μπάτλερ ολοκλήρωσε τη συλλογή που ξεκίνησε τη χρονιά που άρχισε αυτή η συνεργασία.

Αγόρασε το χαρτάκι της Χιλής για 150 λίρες - ποσό που του φάνηκε υψηλό - αλλά ολοκληρωμένα άλμπουμ του 1970 έχουν πουληθεί σε δημοπρασίες από 7.000 έως 10.000 λίρες.

«Με βάση ότι έδινα πέντε πένες για τέσσερα χαρτάκια, σήμερα αξίζει περίπου χίλιες φορές περισσότερο από όσο κόστιζε αρχικά», είπε.

Ωστόσο, δεν τον ενδιαφέρει να το πουλήσει.

«Είναι κομμάτι της ζωής μου - μου φέρνει πίσω όμορφες αναμνήσεις», λέει. «Οι δικές μου αναμνήσεις δεν ανήκουν σε κάποιον άλλον, έτσι δεν είναι;»

Ο Στίβεν Μπάτλερ είναι 69 ετών και ζει κοντά στο Τσίτσεστερ με τη σύζυγό του, Έλεν. Έχουν τρία ενήλικα παιδιά «που θα ήθελαν πολύ να βάλουν χέρι στο άλμπουμ».

«Θα πρέπει να μπουν σε πλειστηριασμό γι’ αυτό, έτσι δεν είναι;» λέει αστειευόμενος.

Με πληροφορίες από Guardian