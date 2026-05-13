Euroleague: «Μάχη» πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βαλένθια - Η ώρα και το κανάλι του αποψινού αγώνα

Όλα κρίνονται απόψε για τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague, με έπαθλο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10μμ και θα προβληθεί από το κανάλι Novasports Prime.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της σειράς, καθώς παρά το προβάδισμα 2-0 που είχε αποκτήσει στην Ισπανία, δεν κατάφερε να «κλειδώσει» την πρόκριση στο ΟΑΚΑ, γνωρίζοντας δύο διαδοχικές ήττες από τους Ισπανούς.

Στον αντίποδα, η Βαλένθια επέστρεψε εντυπωσιακά από το εις βάρος της 2-0 και απέχει πλέον μία νίκη από μια ιστορική ανατροπή και την πρώτη συμμετοχή Final Four στην ιστορία της. Οι Ισπανοί πηγαίνουν στο καθοριστικό Game 5 με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις δύο νίκες τους στην Αθήνα και με στόχο να εκμεταλλευτούν την έδρα τους.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο Κώστας Σλούκας παραμένει εκτός για τον Παναθηναϊκό, ενώ η Βαλένθια δεν υπολογίζει στους Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Χοσέπ Πουέρτο. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μπράξτον Κι, η κατάσταση του οποίου θα επανεκτιμηθεί πριν από το τζάμπολ.

Ο Αταμάν, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, τόνισε πως οι δύο ομάδες γνωρίζονται πλέον πολύ καλά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ο Παναθηναϊκός να επιβάλει τη δική του στρατηγική στο παρκέ.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του στο transition game στα δύο παιχνίδια της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι οι «πράσινοι» θα πρέπει να παρουσιάσουν το καλύτερό τους πρόσωπο στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς.