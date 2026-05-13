Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81 -64: Τέλος το όνειρο του Final Four για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του στη Roig Arena, γνωρίζοντας την ήττα από τη Βαλένθια με σκορ 81 - 64 στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν το πολύ κακό τους ξεκίνημα, την αστοχία από την περιφέρεια και τα πολλά λάθη, μένοντας από νωρίς πίσω στο σκορ. Η Βαλένθια μπήκε με μεγαλύτερη ενέργεια, πίεσε ασφυκτικά τον Κέντρικ Ναν και εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έδειχνε μπλοκαρισμένος επιθετικά.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με χαμηλό σκορ, αλλά τους γηπεδούχους μπροστά, ενώ στη δεύτερη περίοδο η εικόνα έγινε ακόμη πιο δύσκολη για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Τα άστοχα σουτ, οι κακές επιλογές και η έλλειψη καθαρής σκέψης έφεραν τη Βαλένθια σε διψήφια διαφορά, με τον Μπαντιό, τον Τέιλορ και τον Κι να δίνουν σημαντικές λύσεις.

Στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω με 35-23, έχοντας μόλις 3 ασίστ, 8 λάθη και 2/15 τρίποντα, εικόνα που αποτύπωνε πλήρως το άγχος και την επιθετική δυσκολία των «πρασίνων».

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει. Ο Τολιόπουλος έδωσε ενέργεια και σκορ από την περιφέρεια, ο Γκραντ βοήθησε και ο Χέιζ-Ντέιβις άρχισε να βρίσκει ρυθμό. Το buzzer-beater τρίποντο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο τέλος της τρίτης περιόδου κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του «τριφυλλιού», μειώνοντας τη διαφορά στους έξι πόντους.

Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο η Βαλένθια βρήκε ξανά τον τρόπο να ξεφύγει. Τα επιθετικά ριμπάουντ των Ισπανών πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό, ενώ μεγάλα σουτ από τον Τόμσον και τον Ντε Λαρέα ανέβασαν ξανά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και ξεσήκωσαν τη Roig Arena.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Η Βαλένθια διαχειρίστηκε το προβάδισμά της στα κρίσιμα λεπτά και έφτασε σε μια ιστορική νίκη, παίρνοντας την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Για τους «πράσινους», ο αποκλεισμός είναι ιδιαίτερα οδυνηρός, καθώς είχαν προηγηθεί με 2-0 στη σειρά, αλλά είδαν τη Βαλένθια να επιστρέφει με τρεις διαδοχικές νίκες και να ολοκληρώνει μια μεγάλη ανατροπή.