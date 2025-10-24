ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Λευτέρης Πετρούνιας: Η ανάρτηση του Ολυμπιονίκη μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα

«Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες φορές μαθαίνεις», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πετρούνιας

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κρίκων που πραγματοποιήθηκε στη Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ο Έλληνας ολυμπιονίκης κατέκτησε την 5η θέση και τώρα στόχος είναι η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, έγραψε:

«Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις, έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός! Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολύ δουλειά μέχρι το LA2028!
Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν! Προχωράμε δυναμικά».

Η προσπάθεια του παγκόσμιου πρωταθλητή συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και έμεινε εκτός μεταλλίων, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Μία μικρή αναπήδηση στην έξοδο του χρυσού ολυμπιονίκη φέρεται να στάθηκε εμπόδιο σε μια καλύτερη βαθμολογία.

Ο Αμερικανός Ντόνελ Γουίτενμπεργκ συγκέντρωσε 14.700 και είναι ο νέος Παγκόσμιος πρωταθλητής.

