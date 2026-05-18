Μητσοτάκης για τουρισμό: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει συστημική κρίση»

Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως, μέχρι στιγμής, δεν διακρίνεται κάποια «μεγάλη συστημική κρίση», εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αν παραταθεί οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εκτιμώ ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο θα δούμε μία έκρηξη της διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να επισκεφτούν τη χώρα. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μία συστημική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα αντίδρασης και ο συντονισμός αποτελούν βασικούς άξονες της συνεργασίας κυβέρνησης και τουριστικού κλάδου.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε, επίσης, την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στη διαβούλευση και στις προτάσεις των φορέων του κλάδου.

«Υπάρχουν προορισμοί που πρέπει να πατήσουμε φρένο και άλλοι προορισμοί που πρέπει να πατήσουμε γκάζι γιατί είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει πολλές περιοχές που είναι αναξιοποίητες τουριστικά», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί η στήριξη προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού με αυξημένους πόρους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο τέλος ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι μέρος των εσόδων να επιστρέφει σε προορισμούς που χρειάζονται πρόσθετες επενδύσεις και υποδομές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και προς τις επιχειρήσεις του τουρισμού σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στον σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους.

«Επιμένω στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Ξέρουμε ότι το καλοκαίρι μπορεί να υπάρχουν αναταράξεις και είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους εργαζόμενους και ειδικά τα νέα παιδιά με το σεβασμό που τους αρμόζει», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης μέσα από στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας πως η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει υψηλές φιλοδοξίες στον τουρισμό.

Αναφερόμενος συνολικά στην πορεία της χώρας, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό, ενώ επισήμανε πως ο ρόλος της ως «γέφυρας» μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας και το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών.

«Η Ελλάδα πατάει γερά στα πόδια της, είναι ανθεκτική και έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ