Κοζάκου - Καπουτζίδης για Akyla: «Γιατί ένα νέο παιδί, που ζει το όνειρο, να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί;»

Με αφορμή τη «συγγνώμη» που ζήτησε ο Akylas μετά τον τελικό της Eurovision, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησαν για τις απαιτήσεις και την πίεση που βιώνουν οι νέοι.

«Αυτό με απασχόλησε πάρα πολύ. Γιατί ένα νέο παιδί, που ξεπερνά τον εαυτό του και ζει το όνειρο, να αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Κοζάκου, προσθέτοντας πως «αυτό είναι το πιο σοβαρό πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν μια καλή εβδομάδα από άποψη ειδήσεων και αυτοχειριών παιδιών. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε τι πίεση ασκείται στα παιδιά, ποιοι τους βάζουν τον πήχη και πότε ένα νέο παιδί

αισθάνεται επιτυχημένο και πότε αποτυχημένο».

Η ίδια ξεκαθάρισε πως ο Akylas δεν έχει λόγο να απολογηθεί για την πορεία του στον διαγωνισμό, υπογραμμίζοντας ότι η καλλιτεχνική του διαδρομή μόλις αρχίζει.

«Το όνειρό του το ζει ήδη. Όλα τώρα ξεκινούν γι’ αυτόν. Δεν υπάρχει λόγος να απολογηθεί κανείς για τίποτα», είπε, προσθέτοντας πως ο καλλιτέχνης εξέπεμπε έντονη ενέργεια και δυναμισμό στα παρασκήνια της διοργάνωσης.

«Ο Akylas πλέον μπορεί να ζει από τη δουλειά του»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στη σημασία της προσπάθειας και της διαδρομής, ανεξάρτητα από την τελική κατάταξη, χρησιμοποιώντας παράλληλα έναν αθλητικό συμβολισμό.

«Τον πήχη πρέπει να τον βάζεις ψηλά. Αλλά τον αθλητή που θαυμάζεις, τον αγαπάς και όταν ρίχνει τον πήχη και όταν τον ξεπερνά», ανέφερε.

«Ο Akylas έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ σημαντικό σημείο, σε ένα σημείο που θα μπορεί πλέον να ζει από τη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό», τόνισε ο Γιώργος Καπουτζίδης.