Μουντιάλ 2026: Το Τορόντο προσφέρει δωρεάν προφυλακτικά στους φιλάθλους

Καθώς το Τορόντο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η πόλη αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στους επισκέπτες προσφέροντας δωρεάν προφυλακτικά.

Με περισσότερους από 300.000 επισκέπτες να αναμένονται στην πόλη για το τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, η Δημόσια Υγεία του Τορόντο θα διανείμει προφυλακτικά περιορισμένης έκδοσης με έξι διαφορετικά σχέδια, τα οποία -όπως αναφέρει- «γιορτάζουν την ενέργεια των αγώνων, προωθώντας παράλληλα τη σεξουαλική υγεία».

Το Τορόντο πρωτοτυπεί με τα προφυλακτικά

Ανάμεσα στα συνθήματα που υπάρχουν στις συσκευασίες είναι τα «Block those shots!» («Απόκρουσε αυτά τα σουτ!»), «What a finish!» («Τι τελείωμα!») και το πιο πονηρό «Peaches & Cream», στο οποίο απεικονίζονται ένα ροδάκινο και μία μελιτζάνα μπροστά από ένα τέρμα.

Τα προφυλακτικά, μαζί με άλλα μέσα ασφαλέστερου σεξ, θα διατίθενται σε τέσσερις κλινικές σεξουαλικής υγείας που λειτουργεί η Δημόσια Υγεία του Τορόντο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «CondomTO», η οποία στοχεύει στην προώθηση του ασφαλέστερου σεξ, τη μείωση του κοινωνικού στίγματος και τη σύνδεση των πολιτών με υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας.

«Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση προφυλακτικού κάθε φορά που κάποιος κάνει στοματικό, πρωκτικό ή κολπικό σεξ μειώνει τον κίνδυνο σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, HIV ή/και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης», ανέφερε η υπηρεσία στην ιστοσελίδα της.

Ο Καναδάς συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Με πληροφορίες από Reuters