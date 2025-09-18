Η Χώρα των Βάσκων θα παίξει φιλικό με την Παλαιστίνη για τη Γάζα

Στις 15 Νοεμβρίου, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Χώρας των Βάσκων θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Παλαιστίνης σε φιλικό αγώνα στο στάδιο Σαν Μαμές στο Μπιλμπάο.

Στόχος αυτού του φιλικού αγώνα είναι να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της καταστροφής της Γάζας από το Ισραήλ, και με αυτόν τον αγώνα η Ισπανία συνεχίζει να δείχνει την υποστήριξή της στον παλαιστινιακό λαό, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δυτικό έθνος αυτή την στιγμή.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες, η αιφνίδια και χαοτική διακοπή του τελευταίου σκέλους της ποδηλατικής Vuelta a España στη Μαδρίτη προκάλεσε πολιτική θύελλα στην Ισπανία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι ευθύνεται για «διεθνή διασυρμό» της χώρας.

Η τελική φάση του αγώνα ματαιώθηκε όταν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, που διαμαρτύρονταν για τη συμμετοχή της ομάδας Israel-Premier Tech, κατέκλυσαν τη γραμμή τερματισμού και το βάθρο των νικητών.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια που οδήγησαν σε τραυματισμό 22 αστυνομικών και σε δύο συλλήψεις.

Με πληροφορίες από το thelocal.es