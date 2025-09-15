Ισπανία: Ο Σάντσεθ ζητά τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις μετά τα επεισόδια

Ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, για όσο συνεχίζεται η «βαρβαρότητα» στη Γάζα, λέγοντας πως δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί διοργανώσεις υψηλού προφίλ για να «ξεπλένει» την επιθετικότητά του.

Οι δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού ήρθαν μία μέρα μετά την πρόωρη διακοπή του ποδηλατικού αγώνα Vuelta a España, εξαιτίας επεισοδίων με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που οδήγησαν σε χάος και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο Σάντσεθ εξέφρασε τον «βαθύ θαυμασμό» του για όσους διαδήλωσαν ειρηνικά ενάντια στη συμμετοχή της ισραηλινής ομάδας Israel-Premier Tech.

Την ίδια ώρα δέχθηκε σφοδρή κριτική από τους πολιτικούς του αντιπάλους επειδή είχε επαινέσει τους διαδηλωτές λίγες μόλις ώρες πριν την ακύρωση του αγώνα, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα γεγονότα της Κυριακής στη Μαδρίτη θα ωθήσουν και άλλους να επανεξετάσουν κατά πόσο το Ισραήλ θα πρέπει να συμμετέχει σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

«Πιστεύω πως η συζήτηση που ξεκίνησε χθες στη Μαδρίτη πρέπει να εξαπλωθεί και να φτάσει σε όλα τα μέρη του κόσμου», δήλωσε τη Δευτέρα. «Ήδη βλέπουμε κυβερνήσεις στην Ευρώπη να δηλώνουν πως, όσο συνεχίζεται αυτή η βαρβαρότητα, το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί διεθνή βήματα για να ξεπλένει την εικόνα του. Και νομίζω πως οι αθλητικοί φορείς πρέπει να αναρωτηθούν αν είναι ηθικό να συνεχίσει το Ισραήλ να συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις».

Ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα στηλιτεύσει τα «διπλά στάνταρ» της διεθνούς κοινότητας μεταξύ των περιπτώσεων της Ουκρανίας και της Γάζας και είχε δηλώσει τον Μάιο πως το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από τη Eurovision - μια πρόταση που επανέλαβε πρόσφατα και η υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνησή του απορρίπτει τη βία, ωστόσο δήλωσε ότι τρέφει «βαθύ σεβασμό και θαυμασμό» τόσο για τους ποδηλάτες της Vuelta, όσο και για την ισπανική κοινωνία «που κινητοποιείται ειρηνικά ενάντια στην αδικία και υπερασπίζεται τις ιδέες της».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων του προκριματικού αγώνα του Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο το Ισραήλ θα δοθούν στην ιατρική ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα, προκειμένου να βοηθηθούν οι προσπάθειες ανακούφισης των ανθρωπιστικών δεινών στη Γάζα.

Αν και η Israel-Premier Tech είναι ιδιωτική ομάδα και όχι κρατική, η παρουσία της στον ποδηλατικό αγώνα προκάλεσε διαδοχικές διαδηλώσεις. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαίνεσε την ομάδα επειδή «δεν υπέκυψε στο μίσος και τον εκφοβισμό», λέγοντας ότι έκανε περήφανο το Ισραήλ.

Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν την Κυριακή, όταν περίπου 100.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μεγάλη πορεία. Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, τραυματίστηκαν 22 αστυνομικοί και συνελήφθησαν δύο άτομα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Σάντσεθ - που έχει καταγγείλει τη στάση του Ισραήλ στη Γάζα, κάνοντάς λόγο για «γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων» - επαίνεσε τόσο τους συμμετέχοντες στον αγώνα όσο και τον ισπανικό λαό «που κινητοποιείται για δίκαιους σκοπούς, όπως η Παλαιστίνη».

«Σήμερα η Ισπανία λάμπει ως παράδειγμα και πηγή υπερηφάνειας. Δίνει το παράδειγμα στη διεθνή κοινότητα κάνοντας ένα βήμα μπροστά στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα, με την Vuelta να ολοκληρώνεται πρόωρα και άδοξα, οι πολιτικοί αντίπαλοι του πρωθυπουργού τον κατηγόρησαν ότι υποκίνησε τα επεισόδια και προκάλεσε διεθνή ντροπή για την Ισπανία.

Ο Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός νιώθει περήφανος για τη συμπεριφορά εκείνων που στήριξαν τη Γάζα πετώντας κάγκελα στους αστυνομικούς της Εθνικής Αστυνομίας». Πρόσθεσε: «Υπερασπίζομαι την ελευθερία της έκφρασης, αρκεί να μην συνοδεύεται από βία ή ταραχές. Η κυβέρνηση επέτρεψε - και στην ουσία προκάλεσε - τη μη ολοκλήρωση της Vuelta, προκαλώντας έτσι έναν διεθνή διασυρμό που μεταδόθηκε παγκοσμίως».

Η ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία έχει χαρακτηρίσει τη στάση του Σάντσεθ για τη Γάζα ως «συνεχή αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση», δήλωσε ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός φέρει την ευθύνη για τα γεγονότα της Κυριακής.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στο Ισραήλ σε δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Σάντσεθ - την υπουργό Εργασίας και αντιπρόεδρο Γιολάντα Ντίαθ και την υφυπουργό Νεολαίας Σίρα Ρέγκο - λόγω των επικρίσεών τους για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο δείχνει ότι η πλειοψηφία των Ισπανών στηρίζει τη θέση της κυβέρνησης. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το think tank Βασιλικό Ινστιτούτο Elcano, έδειξε ότι το 82% των ερωτηθέντων πιστεύει πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία και το 70% θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Αν και ορισμένα στελέχη του Λαϊκού Κόμματος (PP) απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, ο ηγέτης του κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, άσκησε κριτική στην απάντηση του Νετανιάχου απέναντι στις θηριωδίες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του την Κυριακή.

«Δεν υποστηρίζω τη Χαμάς και δεν επιθυμώ το χειροκρότημά της», δήλωσε ο Φεϊχόο. «Ούτε όμως συμφωνώ με την απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης στις τρομοκρατικές επιθέσεις που υπέστη. Η απαγωγή και η δολοφονία αθώων Ισραηλινών δεν μπορούν να απαντηθούν με περισσότερους νεκρούς Παλαιστίνιους πολίτες».

