Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο για το ελληνικό ανσάμπλ- Μετά από 20 χρόνια

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, η ελληνική αποστολή του ανσάμπλ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Σόφια.

Τα κορίτσια επικράτησαν στον τελικό με τις 3 κορδέλες / 2 μπάλες.

Οι Ελπίδα Εγγλέζου, Καλομοίρα Καρόκη, Κορίνα Λυκάκη, Κατερίνα Παγουλάτου και Μαριέτα Τοπολλάι κέρδισαν τις εντυπώσεις στον τελικό του αγωνίσματος με 24,100 βαθμούς.

Υπό τους ήχους μίας μίξης κομματιών του βιολιστή Ίλια Κάλερ (“No.24 In a minor / The best of Paganini”) και του «They don’t care about us» του Μάικλ Τζάκσον σε ρεμίξ του Τόνι Μπράουν, τα κορίτσια της Μαρίνα Φατέεβα έφεραν τη χώρα στην κορυφή του κόσμου.

Τη δεύτερη θέση με 23,800 βαθμούς κατέκτησε η πρωταθλήτρια κόσμου, Βουλγαρία και την τρίτη, η Ιαπωνία που συγκέντρωσε 23,550 βαθμούς.

Στον τελικό των 5 στεφανιών (με την Ανδρονίκη Αγάθου αντί της Καλομοίρας Καρόκη), η Εθνική ομάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση με 22,950 βαθμούς, πίσω από τη Βουλγαρία (28,600 β.), την Ιαπωνία (25,350 β.) και τη Γαλλία (24,100 β.).

Την τέταρτη θέση κατέκτησε και η 16χρονη πρωταθλήτρια του ατομικού Παναγιώτα Λύτρα στις κορύνες με 28,600 βαθμούς.

Χρυσή στέφθηκε η Βουλγάρα Στιλιάνα Νικόλοβα (31,850 β.), και ακολούθησαν η Ιταλίδα Σοφία Ραφαέλι (31,450 β.) και η Καζάκα Ελζάνα Τάνιεβα (28,700 β.).