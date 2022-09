«Για δείπνο με κάτι φίλους»: Η σέλφι του Ρότζερ Φέντερερ με τα 60.000 retweets - Πριν την αυλαία στην καριέρα του

Πριν τον αγώνα που θα ρίξει αυλαία σε μια μεγαλειώδη, εξωφρενική καριέρα τίτλων και ρεκόρ, ο Ρότζερ Φέντερερ ανέβασε μια σέλφι «με κάτι φίλους» που έριξε το διαδίκτυο.

Στη φωτογραφία ποζάρουν καλοντυμένοι οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της καριέρας του 41χρονου Ελβετού, οι Ραφαέλ Ναδάλ, Άντι Μάρεϊ, Νόβακ Τζόκοβιτς, με φόντο τη γέφυρα του Λονδίνου.

Στη λεζάντα ο κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam γράφει: «Πηγαίνοντας για δείπνο με κάτι φίλους», αναφερόμενος στο γκαλά του Laver Cup.

heading to dinner with some friends @RafaelNadal @andy_murray @DjokerNole pic.twitter.com/2oYR3hnGaZ