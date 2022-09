Ο Φέντερερ παίζει πινγκ πονγκ με σμόκιν- Αύριο το τελευταίο του ματς, με συμπαίκτη τον Ναδάλ

Ο Ρότζερ Φέντερερ μετρά αντίστροφα για την «αυλαία» της καριέρας του: το βράδυ της Παρασκευής θα παίξει το τελευταίο ματς του και μάλιστα με συμπαίκτη τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Ελβετός αποχωρεί από την ενεργό δράση με την εμφάνισή του στο Laver Cup, το οποίο αρχίζει αύριο στο Λονδίνο. Ο κάτοχος των 20 Γκραν Σλαμ μετέχει στη διοργάνωση με την Team Europe, μέλος της οποίας είναι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Όμως, ο Φέντερερ ανακοίνωσε ότι θα δώσει το παρών μόνο σε ένα ματς, στο διπλό που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής. Για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του επέλεξε τον μεγαλύτερο αντίπαλό του, τον Ραφαέλ Ναδάλ με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τους Τζακ Σοκ και Φράνσις Τιάφο, της Team World.

Πριν από τις «μάχες» στο κορτ, απόψε οι τενίστες φόρεσαν σμόκιν, για το γκαλά της διοργάνωσης. Ακόμη όμως και με επίσημο ένδυμα ο Ρότζερ Φέντερερ δεν έμεινε μακριά από την αθλητική δράση. Έπαιξε πινγκ πονγκ με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν, που μετέχει στο Laver Cup με την Team World.

«Απλά μια γρήγορη προθέρμανση πριν από το γκαλά», έγραψε ο Ελβετός στο Twitter, αναρτώντας βίντεο από την «αναμέτρηση».

just a quick warmup before the gala 🏓 pic.twitter.com/U4udl8hKV4