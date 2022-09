God save the king: Το πρωτοσέλιδο της L’Equipe για τον Ρότζερ Φέντερερ

Ο αθλητικός κόσμος «υποκλίνεται» σε έναν θρύλο που αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, τον Ρότζερ Φέντερερ και η L’Equipe δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Η γαλλική αθλητική εφημερίδα «αποχαιρετά» τον Ελβετό που έγραψε ιστορία στο τένις, αφιερώνοντάς του το πρωτοσέλιδο, αντλώντας έμπνευση από την επικαιρότητα.

«God save the king», είναι ο τίτλος της L’Equipe, δίπλα στην ολοσέλιδη φωτογραφία του Ρότζερ Φέντερερ. Μια φράση που έγινε ξανά επίκαιρη μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο. Εξάλλου, το «God save our gracious king» αποτελεί νέο στίχο του εθνικού ύμνου της Βρετανίας, αντικαθιστώντας το «God save the queen».

Facebook Twitter

Χθες ο Ρότζερ Φέντερερ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα Γκραν Σλαμ και το τουρ της ATP, δηλαδή το κορυφαίο επίπεδο του τένις. «Είμαι 41 ετών, έχω παίξει πάνω από 1.500 ματς σε 24 χρόνια. Το τένις που φέρθηκε πιο γενναιόδωρα από ό,τι θα μπορούσα να είχα ονειρευτεί. Και τώρα πρέπει να αναγνωρίσω πότε είναι η ώρα να βάλω τέλος στην αγωνιστική καριέρα μου», ανέφερε σε ανάρτηση στα social media o κάτοχος 20 τίτλων Γκραν Σλαμ.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

Παρότι συνέπεσε με άλλους δύο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών- τον Ραφαέλ Ναδάλ και τον Νοβακ Τζόκοβιτς- ο Ρότζερ Φέντερερ έσπασε πολλά ρεκόρ κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Μεταξύ άλλων, ήταν ο γηραιότερος που βρέθηκε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, στα 36 του χρόνια, ενώ παρέμεινε στην κορυφή του κόσμου για 237 συνεχείς εβδομάδες, ένα ακόμη ρεκόρ.

Κατέκτησε 6 φορές το Αυστραλιανό Όπεν, μία το Ρολάν Γκαρός, πέντε το US Open και στο Γουίμπλεντον- το τουρνουά με το οποίο συνέδεσε το όνομά του- ήταν ο θριαμβευτής οχτώ φορές, που αποτελεί ρεκόρ.

Επίσης, κατέκτησε 103 τίτλους στο τουρ της ATP- μόνο ο Τζίμι Κόνορς έχει περισσότερους- έξι τελικούς ATP (ρεκόρ επίσης), το Davis Cup και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2008 στο διπλό, μαζί με τον Σταν Βαβρίνκα.