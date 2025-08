Conference League, κλήρωση playoffs: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (4/8) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν η κλήρωση για τα playoffs του Europa Conference League, με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους πιθανούς αντιπάλους τους ενόψει της μάχης για είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.

Αν η ΑΕΚ αποκλείσει τον Άρη Λεμεσού στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει στα playoffs τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ – Σέριφ Τίρασπολ.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας, στις 21 Αυγούστου, είτε στο Βέλγιο είτε στη Μολδαβία, και η ρεβάνς στην OPAP Arena στις 28 του μήνα.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τη Βόλφσμπεργκερ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, θα συνεχίσει στα playoffs του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 21 Αυγούστου και η ρεβάνς εκτός έδρας (Αζερμπαϊτζάν ή Κύπρο) στις 28 Αυγούστου.

