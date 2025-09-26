FIFA 2026: Γνωρίστε τις μασκότ της παγκόσμιας διοργάνωσης ποδοσφαίρου

Οι μασκότ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 (FIFA) αποκαλύφθηκαν: ο Clutch, ο αετός , ο Maple, η άλκη, και ο Zayu, ο ιαγουάρος, θα εκπροσωπήσουν τις τρεις διοργανώτριες χώρες στο τουρνουά της επόμενης χρονιάς.

«Ο Maple, ο Zayu και ο Clutch είναι γεμάτοι χαρά, ενέργεια και το πνεύμα της ενότητας, ακριβώς όπως το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Η FIFA αναφέρει ότι οι τρεις μασκότ αντιπροσωπεύουν στοιχεία από τον πολιτισμό της κάθε χώρας. «Ο Maple,η άλκη, γεννήθηκε για να περιπλανιέται, ταξιδεύοντας σε όλες τις επαρχίες και τα εδάφη του Καναδά, ενώνοντας τους ανθρώπους και αγκαλιάζοντας τον πλούσιο πολιτισμό της χώρας», αναφερόταν στην ανακοίνωση της Πέμπτης. Ο Zayu προέρχεται από τις ζούγκλες του νότιου Μεξικού και αντιπροσωπεύει την πλούσια κληρονομιά της χώρας.

«Ο Zayu αγκαλιάζει τον μεξικανικό πολιτισμό μέσα από τον χορό, το φαγητό και την παράδοση, ενώνοντας τους ανθρώπους πέρα από τα σύνορα με πάθος. Περισσότερο από αθλητής, ο Zayu είναι σύμβολο πολιτιστικής γιορτής και σύνδεσης, κουβαλώντας την καρδιά του Μεξικού με υπερηφάνεια». Πετώντας πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Clutch αγκαλιάζει «κάθε πολιτισμό, παιχνίδι και στιγμή με απεριόριστη περιέργεια και αισιοδοξία».

Οι τρεις μασκότ είναι επίσης ποδοσφαιριστές.

Ο Maple είναι ο τερματοφύλακας της τριάδας, ο Zayu είναι επιθετικός γνωστός για την «εξαιρετική ευστροφία και ευκινησία» του, ενώ ο Clutch συγκρατεί τα πάντα στο κέντρο του γηπέδου. Σύμφωνα με τη FIFA, οι μασκότ «ενώνονται για να συμβολίσουν την ενότητα, τη διαφορετικότητα και το κοινό πάθος για το όμορφο παιχνίδι».

Ο εναρκτήριος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα διεξαχθεί στην Πόλη του Μεξικού, στο Στάδιο Αζτέκα, στις 11 Ιουνίου 2026. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί λίγο περισσότερο από έναν μήνα αργότερα, κοντά στη Νέα Υόρκη, στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, στις 19 Ιουλίου.

Για πρώτη φορά, ο τελικός θα περιλαμβάνει σόου στο ημίχρονο.

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 104 αγώνες, καθώς το τουρνουά έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες, αντί για 32.

Με πληροφορίες από CNN