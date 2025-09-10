Καμπάνια Μαμντάνι κατά της FIFA: «Όχι» στα εισιτήρια Μουντιάλ που ακριβαίνουν ανάλογα με τη ζήτηση

Ο Ζόχραν Μαμντάνι που προηγείται στην κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε καμπάνια με τίτλο «Game Over Greed» και καλεί τη FIFA να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για δυναμική τιμολόγηση εισιτηρίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με οκτώ αγώνες στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, ανάμεσά τους και ο τελικός. Παρά το γεγονός ότι το στάδιο βρίσκεται στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, η FIFA έχει υπογράψει συμφωνία φιλοξενίας τόσο με την πολιτεία όσο και με την πόλη της Νέας Υόρκης.

Η FIFA, σύμφωνα με το The Athletic των New York Times, υπολογίζει ότι θα εισπράξει πάνω από 3 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις εισιτηρίων. Σε πρόσφατη ενημέρωση επιβεβαίωσε ότι θα εφαρμόσει το σύστημα της «δυναμικής τιμολόγησης» (dynamic pricing) δηλαδή μια μέθοδο κατά την οποία η τιμή των εισιτηρίων ανεβαίνει ή πέφτει ανάλογα με τη ζήτηση. Οι τιμές ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινούν από 60 δολάρια για τους αγώνες της φάσης των ομίλων (δεν έχει διευκρινιστεί πόσα εισιτήρια θα διατεθούν σε αυτό το ποσό) και θα φτάνουν μέχρι τα 6.730 δολάρια για τον τελικό. Με τον τρόπο αυτό, η ομοσπονδία στοχεύει στη μέγιστη αύξηση των εσόδων αλλά και στην πλήρη κάλυψη των γηπέδων.

Η πρακτική της δυναμικής τιμολόγησης έχει συνδεθεί διεθνώς με εκτόξευση τιμών σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, συναυλίες και φεστιβάλ. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, ωστόσο, λειτούργησε και αντίστροφα σε ορισμένα παιχνίδια: επειδή η ζήτηση ήταν πολύ χαμηλή, οι τιμές κατέρρευσαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο ημιτελικός Τσέλσι–Φλουμινένσε στο MetLife Stadium, όπου τα εισιτήρια που μόλις τρεις ημέρες πριν κόστιζαν 474 δολάρια έπεσαν στα 13,40. Για το Μουντιάλ, όμως, όπου αναμένεται τεράστια ζήτηση, οι προβλέψεις είναι ότι οι τιμές θα κινηθούν προς τα πάνω.

Παράλληλα, η FIFA έχει ανακοινώσει ότι θα λειτουργήσει δική της πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων. Σε αυτήν δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο στην τιμή μεταπώλησης, ενώ παραμένει άγνωστο τι ποσοστό θα παρακρατεί η ομοσπονδία από τις συναλλαγές.

Τα αιτήματα της καμπάνιας Μαμντάνι για το Μουντιάλ 2026

Η καμπάνια του Μάμντανι συνδέεται άμεσα με την προεκλογική του ατζέντα για «προσιτή Νέα Υόρκη». Το αίτημα που κυκλοφορεί online συγκεντρώνει υπογραφές και θέτει τρία συγκεκριμένα σημεία:

κατάργηση της δυναμικής τιμολόγησης,

επαναφορά πλαφόν στις τιμές μεταπώλησης,

διάθεση τουλάχιστον 15% των εισιτηρίων με έκπτωση για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης.

«Το Μουντιάλ έρχεται στην πόλη μας. Είναι τεράστια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και συλλογικό ενθουσιασμό, αλλά μόνο αν οι εργαζόμενοι Νεοϋορκέζοι μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα. «Ήρθε η ώρα να βάλουμε το ποδόσφαιρο πάνω από την απληστία και να οργανώσουμε ένα Μουντιάλ που όλοι θα μπορούν να απολαύσουν».

Η FIFA δεν έχει σχολιάσει επισήμως. Νωρίτερα το καλοκαίρι, η Football Supporters Europe, ομάδα που εκπροσωπεί φιλάθλους σε όλη την ήπειρο, απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα της FIFA, Ματίας Γκραφστρεμ, εκφράζοντας «σοβαρές ανησυχίες» για την απόφαση. «Οι φίλαθλοι κάνουν μεγάλες θυσίες, οικονομικές και προσωπικές, για να ακολουθούν τις ομάδες τους», ανέφερε. «Δεν πρέπει να τιμωρούνται από αδιαφανή συστήματα τιμολόγησης που ανταμείβουν μόνο όσους έχουν υψηλά εισοδήματα ή πρόσβαση σε αλγορίθμους. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι απλώς ένα ακόμα προϊόν ψυχαγωγίας. Είναι μια εμπειρία ζωής για εκατομμύρια φιλάθλους και κινδυνεύει να μετατραπεί σε θέαμα αποκλειστικά για όσους μπορούν να πληρώσουν περισσότερα».

Με πληροφορίες από The Athletic