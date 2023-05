Euroleague: Στο Final Four ο Ολυμπιακός, νίκησε τη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague.

Στο κατάμεστο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 84-72, έκανε το 3-2 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και πήρε το «εισιτήριο» για το Final Four.

Αυτή είναι η 12η φορά που οι «ερυθρόλευκοι» θα μετάσχουν στο Final Four της Euroleague και στο Κάουνας (19-21 Μαΐου) θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση.

Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μονακό-Μακάμπι Τελ Αβίβ, που θα προκύψει αύριο, Τετάρτη.

A ticket to Kaunas has been secured 🎫 @Olympiacos_BC are going to #F4GLORY, the standings leaders will be there!#EveryGameMatters pic.twitter.com/prJRUNhyHh