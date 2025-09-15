Eurobasket 2025: Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο

Μόνο με μια γαλάζια καρδιά και ένα «ευχαριστώ» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε μοναδικές φωτογραφίες στα social media στον απόηχο της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τους συμπαίκτες του και προπονητή της Εθνικής Βασίλη Σπανούλη ανέβασαν την Ελλάδα στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο φετινό Eurobasket.

Με εικόνες που αποτυπώνουν τα συναισθήματά του, ο Αντετοκούνμπο ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του πλανήτη έφερε στο προσκήνιο τους δικούς του ανθρώπους. Ο 30χρονος σούπερ σταρ κοινοποίησε φωτογραφίες με τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τη γυναίκα και τα παιδιά του, αλλά και στιγμές από την πορεία της Εθνικής Ελλάδας μέχρι το βάθρο του Eurobasket.