Εμμανουήλ Καραλής: Στην Ελλάδα ο «αργυρός» παγκόσμιος πρωταθλητής - «Πιστεύω μπορώ να ξεπεράσω τα 6.15μ»

Φανερά χαρούμενος αλλά και κουρασμένος, επέστρεψε στην Ελλάδα, ο Εμμανουήλ Καραλής έχοντας επάνω του το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε το χρυσό από τον Σουηδό Αρμάντ Ντουπλάντις, ωστόσο, όπως δήλωσε στις κάμερες που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, στόχος του για του χρόνου είναι να τον ξεπεράσει.

«Είμαι άυπνος, κουρασμένος πολύ γιατί γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία αλλά είμαι εδώ, βλέπω τους αγαπημένους μου. Είναι ο πατέρας μου εδώ, θα πάω να δω και τη μητέρα μου τώρα και όλη μου την οικογένεια. Να ξεκουραστούμε γιατί ήταν μία πάρα πολύ μεγάλη σεζόν οπότε αξίζουμε λίγη ξεκούραση όλοι οι αθλητές γιατί δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό εκεί που ήμασταν.

»Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμη καλύτερα, ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο δυνατά γιατί όλο αυτό άναψε μία νέα φλόγα μέσα μου που θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει. Σίγουρα όλοι οι αθλητές που παίρνουν μέρος σε αυτούς τους Αγώνες θέλουν να βγαίνουν πρώτοι. Εγώ έχω να συναγωνιστώ έναν πολύ καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο που είναι ο καλύτερος του κόσμου.

»Σίγουρα θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να κάνουμε μία πολύ ωραία μάχη και γιατί όχι άμα καταφέρω και πηδήξω κάποια στιγμή όσο πιο ψηλά έχω βάλει στο μυαλό μου, να καταφέρω να τον ξεπεράσω. Θα δουλεύω κάθε μέρα με χαμηλά το κεφάλι, θα δουλεύω πολύ σκληρά με στόχο να καταφέρνω να ξεπερνάω τον εαυτό μου. Θέλω σίγουρα να συνεχίσω να είμαι στα πόντιουμ, να καταφέρω να εξελίσσομαι ως αθλητής και ως άνθρωπος. Πιστεύω ότι είμαι ικανός να ξεπεράσω τα 6,15 μέτρα».