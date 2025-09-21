ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής: Στην Ελλάδα ο «αργυρός» παγκόσμιος πρωταθλητής - «Πιστεύω μπορώ να ξεπεράσω τα 6.15μ»

«Όλο αυτό άναψε μία νέα φλόγα μέσα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωταθλητής, μιλώντας για τους μελλοντικούς του στόχους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εμμανουήλ Καραλής: Επέστρεψε στην Ελλάδα ο «αργυρός» παγκόσμιος πρωταθλητής Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Φανερά χαρούμενος αλλά και κουρασμένος, επέστρεψε στην Ελλάδα, ο Εμμανουήλ Καραλής έχοντας επάνω του το αργυρό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε το χρυσό από τον Σουηδό Αρμάντ Ντουπλάντις, ωστόσο, όπως δήλωσε στις κάμερες που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, στόχος του για του χρόνου είναι να τον ξεπεράσει.

«Είμαι άυπνος, κουρασμένος πολύ γιατί γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία αλλά είμαι εδώ, βλέπω τους αγαπημένους μου. Είναι ο πατέρας μου εδώ, θα πάω να δω και τη μητέρα μου τώρα και όλη μου την οικογένεια. Να ξεκουραστούμε γιατί ήταν μία πάρα πολύ μεγάλη σεζόν οπότε αξίζουμε λίγη ξεκούραση όλοι οι αθλητές γιατί δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό εκεί που ήμασταν.

»Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμη καλύτερα, ακόμη πιο ψηλά, ακόμη πιο δυνατά γιατί όλο αυτό άναψε μία νέα φλόγα μέσα μου που θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει. Σίγουρα όλοι οι αθλητές που παίρνουν μέρος σε αυτούς τους Αγώνες θέλουν να βγαίνουν πρώτοι. Εγώ έχω να συναγωνιστώ έναν πολύ καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο που είναι ο καλύτερος του κόσμου.

»Σίγουρα θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να κάνουμε μία πολύ ωραία μάχη και γιατί όχι άμα καταφέρω και πηδήξω κάποια στιγμή όσο πιο ψηλά έχω βάλει στο μυαλό μου, να καταφέρω να τον ξεπεράσω. Θα δουλεύω κάθε μέρα με χαμηλά το κεφάλι, θα δουλεύω πολύ σκληρά με στόχο να καταφέρνω να ξεπερνάω τον εαυτό μου. Θέλω σίγουρα να συνεχίσω να είμαι στα πόντιουμ, να καταφέρω να εξελίσσομαι ως αθλητής και ως άνθρωπος. Πιστεύω ότι είμαι ικανός να ξεπεράσω τα 6,15 μέτρα».

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

Αθλητισμός / Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

«Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος», δηλώνει από τη δική του πλευρά ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

Αθλητισμός / Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πέμπτη η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

Η Ελίνα Τζένγκο ολοκλήρωσε τον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατακτώντας την πέμπτη θέση, με καλύτερη βολή τα 62,72 μέτρα στην πρώτη της προσπάθεια
LIFO NEWSROOM
«Δεν πρόκειται να τα παρατήσω»: Ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη

Αθλητισμός / «Δεν πρόκειται να τα παρατήσω»: Ο Μπγιορν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από επιθετικό καρκίνο του προστάτη

«Παλεύω σαν κάθε μέρα να είναι τελικός Wimbledon. Και συνήθως αυτοί πάνε αρκετά καλά, έτσι δεν είναι;», γράφει στην αυτοβιογραφία του ο θρύλος του τένις
LIFO NEWSROOM
Ο Σενγκιούν έσβησε το σχόλιο περί «θάλασσας» και το χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος»

Αθλητισμός / Ο Σενγκιούν έσβησε το σχόλιο περί «θάλασσας» και το χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος»

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό», έγραψε στα social media ο Τούρκος μπασκετμπολίστας, χωρίς ωστόσο να διαγράψει και το τραγούδι που χρησιμοποίησε για την έμμεση αναφορά του
LIFO NEWSROOM
Κοινή ανάρτηση Αντετοκούνμπο - Σενγκιούν: «Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει»

Αθλητισμός / Κοινή ανάρτηση Αντετοκούνμπο - Σενγκιούν: «Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει»

Η ανάρτηση Σενγκιούν για τη Μικρασιατική Καταστροφή, τα σχόλια για τον Γιάννη, οι απειλές προς τη Μαράια, το live του Αντετοκούνμπο και το τέλος της κόντρας
LIFO NEWSROOM
 
 