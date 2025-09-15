Απίστευτος Ντουπλάντις: Παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,30 μ. στο Τόκιο

Ο Σουηδός «βασιλιάς» του επί κοντώ, Άρμαντ Ντουπλάντις, κατέρριψε ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ, ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά τον πήχη της ιστορίας. Στους αγώνες του Τόκιο, ο 25χρονος πρωταθλητής πέρασε τα 6,30 μέτρα, βελτιώνοντας το δικό του προηγούμενο ρεκόρ (6,24 μ.) και επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την απόλυτη κυριαρχία του στο άθλημα.

Με το άλμα αυτό, ο Ντουπλάντις κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό. Ο Σουηδός, που έχει ήδη καταρρίψει περισσότερες από δέκα φορές το παγκόσμιο ρεκόρ, συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια του επί κοντώ, βάζοντας στόχο να φτάσει –και γιατί όχι να ξεπεράσει– το μυθικό φράγμα των 6,40 μ.

«Αργυρός» ο Καραλής – Μία ακόμη μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό στίβο

Την ίδια ώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής χάρισε στην Ελλάδα μία ακόμη σπουδαία διάκριση, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε τα έξι μέτρα για 12η φορά στην καριέρα του και πάλεψε μέχρι το τέλος με τον Ντουπλάντις για την κορυφή.

Ο Καραλής δοκίμασε στα 6,10 μ., αλλά δεν κατάφερε να περάσει, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε και στα 6,20, δίνοντας μεγάλη μάχη μέχρι την τελευταία του προσπάθεια. Με το χρυσό να καταλήγει στον ασταμάτητο Σουηδό, ο Έλληνας πρωταθλητής ύψωσε τα χέρια ψηλά και ευχαρίστησε το κοινό, φεύγοντας με το αργυρό μετάλλιο και το χειροκρότημα όλου του σταδίου.

Με αυτήν την εμφάνιση, ο «Μανόλο» απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου επί κοντώ και έκανε την Ελλάδα υπερήφανη.