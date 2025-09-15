«Αργυρός» ο Καραλής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Κορυφαίος ο Ντουπλάντις

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο για το άλμα επί κοντώ, αφού για ακόμη μία φορά, οι δύο διεκδικητές της κορυφής, ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις, με τον Έλληνα να κατακτά, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, το ασημένιο μετάλλιο, πίσω από τον αθλητή «φαινόμενο» της Σουδίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και Ολυμπιονίκης, κατάφερε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση και να διεκδικήσει για ακόμη μια φορά την κορυφή.

Έχοντας και σε αυτό το πρωτάθλημα αντιπάλους, ο ένας τον άλλο, αποφάσιαν να αφήσουν τα 6.05 και ανέβασαν τον πήχη στα 6.10. Ο Μανόλο δεν κατάφερε να περάσει τα 6.10 μέτρα, κάτι που κατάφερε ο Σουηδός χρυσός Ολυμπιονίκης. Ο Μανόλο προσπάθησε για τα 6.20, χωρίς να τα καταφέρνει και τερματίζει δεύτερος πίσω από τον ασταμάτητο Ντουπλάντις.

Αφού ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και έχοντας φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση της κορυφής, ο Μανόλο σήκωσε τα χέρια ψηλά και ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν δίπλα του. Με άλμα στα έξι μέτρα, τα οποία πέρασε για 12η φορά στην καριέρα του, ο Εμμανουήλ Καραλής φόρεσε στο στήθος το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, κάνοντας ξανά όλη την Ελλάδα υπερήφανη.