Το Αυστραλιανό Όπεν πήρε πίσω την απαγόρευση των T-shirt με το μήνυμα «Πού είναι η Πενγκ Σουάι;», έπειτα από την κατακραυγή που προκάλεσε η στάση του τουρνουά, αλλά τα αντίστοιχα πανό δεν θα επιτρέπονται.

Πριν από λίγες ημέρες ζητήθηκε από θεατές στο Melbourne Park να βγάλουν τα μπλουζάκια που αναφέρονταν στην Κινέζα τενίστρια, η κατάσταση της οποίας αποτελεί αντικείμενο διεθνούς ανησυχίας μετά την καταγγελία της ότι έχει δεχθεί σεξουαλική επίθεση από πρώην αντιπρόεδρο της χώρας της.





Οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι τα μπλουζάκια- και ένα πανό που είχαν οι φίλαθλοι- κατασχέθηκαν επειδή παραβίαζαν την απαγόρευση για «εμπορικό ή πολιτικό υλικό». Επιχείρημα που προκάλεσε ακόμη περισσότερες αντιδράσεις.

Amazing how two t-shirts and a GoFundMe link can take down the entire Tennis Australia marketing department #freepengshuai @maxmokchito @thefergneal pic.twitter.com/GNAB5V3PYU