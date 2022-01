Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα εξέφρασε μήνυμα στήριξης για την Πενγκ Σουάι μετά την απόφαση των διοργανωτών του Australian Open να κατασχέσει μπλουζάκια θεατών με μήνυμα στήριξης στην Κινέζα τενίστρια.

Σε ανάρτησή της, η Ναβρατίλοβα χαρακτήρισε την απόφαση «αξιολύπητη».

Ο σάλος προέκυψε αφού το προσωπικό ασφαλείας της διοργάνωσης ζήτησε την Παρασκευή από τους θεατές που προσπαθούσαν να μπουν στο χώρο να βγάλουν τα μπλουζάκια που φορούσαν επειδή έγραφαν το σύνθημα «Πού είναι η Πενγκ Σουάι».

«Αυτό είναι απλά αξιολύπητο. Η WTA είναι μόνη της σε όλο αυτό. #WhereisPengShuai»

That’s just pathetic. The @wta stands pretty much alone on this!!! #WhereisPengShuai https://t.co/V9g2GZh5Px

Υπενθυμίζεται ότι είχε προκληθεί σάλος με την επί εβδομάδες εξαφάνιση της Πενγκ, αφού η διάσημη τενίστρια είχε κατηγορήσει έναν κορυφαίο Κινέζο αξιωματούχο για σεξουαλική παρενόχληση τον Νοέμβριο.

Έκτοτε επανεμφανίστηκε, αλλά πολλοί εξακολουθούν να ανησυχούν για την ευημερία της.

Η διοργανώτρια αρχή πίσω από το Australian Open, η Tennis Australia, ανέφερε ότι η ασφάλεια του Πενγκ Σουάι παραμένει «πρωταρχικό μέλημά τους», αλλά υπερασπίστηκε την απόφασή να κατάσχουν τη μπλούζα και το πανό με το μήνυμα στήριξης.

«Σύμφωνα με τους όρους για την είσοδο στον χώρο, δεν επιτρέπουμε ρούχα, πανό ή πινακίδες που φέρουν εμπορικό ή πολιτικό μήνυμα», ανέφερε η διοργανώτρια αρχή.

Και ο Γάλλος τενίστας Νικολά Μαχούτ, που ήταν παρών στο περιστατικό, άφησε υπονοούμενα ότι οι διοργανωτές υποκύπτουν στις πιέσεις των μεγάλων εταιρικών Κινέζων χορηγών.

Η κινεζική εταιρεία ποτών Luzhou Laojiao και η εταιρεία στρωμάτων DeRucci αναφέρονται ως δύο από τους κορυφαίους συνεργάτες στο site του Australian Open.

«Τι συμβαίνει!; Τι έλλειψη θάρρους! Κι αν δεν είχατε Κινέζους χορηγούς;» έγραψε ο Γάλλος τενίστας στο Twitter.

Η ερευνήτρια της Αυστραλίας για τη διεθνή ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch, Sophie McNeill, επέκρινε την απόφαση της διοργάνωσης και προέτρεψε τους άλλους παίκτες του τουρνουά να εστιάσουν την προσοχή στη περίπτωση της Πενγκ Σουάι.

Tennis Australia confiscate ‘Where is Peng Shuai?’ shirts, banners at @AustralianOpen



Not cool @TennisAustralia



Hope athletes like @ashbarty @naomiosaka @andy_murray use their spotlight this week to highlight #WhereIsPengShuai https://t.co/9yHOfBPEdr